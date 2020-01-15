Türkiye Kamu-Sen üyeleri, memur maaş zammını bordro yakarak protesto etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Kamu-Sen üyeleri, memur maaş zammını bordro yakarak protesto etti - Son Dakika

Türkiye Kamu-Sen üyeleri, memur maaş zammını bordro yakarak protesto etti

7 saat önce

Türkiye Kamu-Sen Kırşehir Temsilcisi Bilal Türk konuşması KIRŞEHİR - Türkiye Kamu-Sen Kırşehir Temsilciliğine bağlı sendikaların üyeleri, Cacabey Meydanı'nda toplanarak, bordro yakma eylemi yaptı.

Türkiye Kamu-Sen Kırşehir Temsilcisi Bilal Türk konuşması KIRŞEHİR - Türkiye Kamu-Sen Kırşehir Temsilciliğine bağlı sendikaların üyeleri, Cacabey Meydanı'nda toplanarak, bordro yakma eylemi yaptı.

Alanda toplananlar adına basın açıklaması yapan Türkiye Kamu-Sen Kırşehir Temsilcisi Bilal Türk, kamu emekçilerinin bugün maaşlarını aldıklarında, ağustos ayındaki toplu sözleşmeden beri ifade ettikleri acı gerçeklerle yüzleştiklerini söyledi.

Memurların ortalama 160 lira, emeklilerin de 100 lira zamla 6 ay boyunca idare etmek zorunda kalacağını belirten Türk, geçen yıl yüzde 4+5'e, bu yıl da 4+4'e mahkum edildiklerini ifade etti.

Memur ve emeklinin enflasyonun altında ezildiğini vurgulayan Türk, olumsuz bir darbeyi daha kaldıramayacaklarını savundu.

Türk, "Milyonlarca memurun, emeklinin, masumun hakkının yenmesine göz yumanlar kendi ateşlerini, milyonlarca memurun bordrolarında göreceklerdir. Memurun bordrosunun ateşi tüm vicdanları yakacaktır." dedi.

Açıklamanın ardından sendika üyesi memurlar, bordrolarını yaktıktan sonra dağıldı.

Türkiye Kamu-Sen üyeleri, memur maaş zammını bordro yakarak protesto etti

Türkiye Kamu Sen, Bilal Türk, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:11 Kaynak: AA
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