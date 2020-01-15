Türkiye Kamu-Sen üyeleri, memur maaş zammını bordro yakarak protesto etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Kamu-Sen üyeleri, memur maaş zammını bordro yakarak protesto etti - Son Dakika

Türkiye Kamu-Sen üyeleri, memur maaş zammını bordro yakarak protesto etti

6 saat önce

Açıklama için Kayseri Cumhuriyet meydanında toplanan sendika üyelerinden görüntüler Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Kamil Ünal'ın konuşması Sendika üyelerinin bordro yakmasından görüntüler Türkiye Kamu-Sen üyeleri, memur maaş zammını bordro yakarak protesto etti KAYSERİ - Kayseri...

Açıklama için Kayseri Cumhuriyet meydanında toplanan sendika üyelerinden görüntüler

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Kamil Ünal'ın konuşması

Sendika üyelerinin bordro yakmasından görüntüler Türkiye Kamu-Sen üyeleri, memur maaş zammını bordro yakarak protesto etti

KAYSERİ - Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan memurlar adına açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Kamil Ünal, 3 milyon kamu görevlisi ve 2 milyon emeklinin 2 yıl sürecek geçim sıkıntısının başladığını söyledi.

Kamu görevlilerinin bugün acı gerçekle yüz yüze kaldıklarını aktaran Ünal, "Maaş zamlarının yetersiz olduğunu, verilen sözlerin tutulmadığını ifade ediyor, acil çözüm bekleyen sorunlar için bir memur paketi hazırlanmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamanın ardından memurlar bordrolarını yaktı.

Türkiye Kamu-Sen üyeleri, memur maaş zammını bordro yakarak protesto etti

Türkiye Kamu Sen, Memur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ruhani'den tansiyonu yeniden yükseltecek açıklama: AB askerleri de tehlikeye girebilir
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins'ten Türkiye'ye yönelik yeni bir proje geliyor Diyanet, faizle ilgili çarpıtılan sözlere açıklık getirdi Yeni Malatyaspor'dan gönderilen Sergen Yalçın: Karara şaşırdık

Son Dakika Haberleri
23:14 Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı! Yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak - Son Dakika
23:10 Fransa'da sendikalardan 24 Ocak'ta gösteri çağrısı - Son Dakika
23:08 Zarif: "İran nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmesine hayır diyor" - Son Dakika
23:08 Antalya'da kuyumcudan 17 kilogram altın çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
23:02 ABD'den Mısır'a çağrı: Anadolu Ajansı çalışanlarını serbest bırakın - Son Dakika
23:00 Çaycuma'da Türk Halk Müziği Topluluğu konser verdi - Son Dakika
22:08 Türkiye'den SMO askerlerine vatandaşlık verilecek iddialarına sert tepki: Tamamen gerçek dışı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 23:14:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Kamu-Sen üyeleri, memur maaş zammını bordro yakarak protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]