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Türkiye Kamu Sen ve Türk Büro Sen'den MHP'ye ziyaret

50 dakika önce

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu Sen) ve Türk Büro Sen Diyarbakır il temsilciliğinden oluşan bir heyet Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Türkiye Kamu Sen ve Türk Büro Sen'den MHP'ye ziyaret, System.String[]
Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu Sen) ve Türk Büro Sen Diyarbakır il temsilciliğinden oluşan bir heyet Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Türkiye Kamu Sen Diyarbakır İl Temsilcisi Ahmet Bürhan ve yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Nesip Yiğitler ile Fevzi Saraç ve Türk Büro Sen Diyarbakır İl Temsilcisi Mehmet Süer'den oluşan heyet MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp'ı ziyaret etti. Sendika çalışmaları hakkında bilgi veren heyet MHP ile ortak çalışmalar için neler yapılabileceği konusunu görüştü. Diyarbakır'daki eğitim ve memur durumlarının konuşulduğu görüşmede sendika temsilcileri daha iyi hizmet için MHP ile ortak çalışma yapma talebini iletti. MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ise devletin bütünlüğü, milletin bölünmez ilkeleri kapsamında gayret eden herkese kapılarının açık olduğunu ve her daim memleket için yapılacak iş ve işlemlerde üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Memleket için yapılacak her türlü çalışmaya destek vereceklerini ifade eden Kayaalp, bu doğrultuda sendikaların yapacakları çalışmaları da önemsediklerini söyledi. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:53 Kaynak: İHA
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