Türkiye Kamu-Sen zam talebini açıkladı (1)
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Bakan önünde basın açıklaması yapmaları Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin konuşması Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasıyla konfederasyonlarının 5.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:19 Kaynak: AA
Bakan önünde basın açıklaması yapmaları Türkiye
Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci
'nin konuşması Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasıyla konfederasyonlarının 5. Dönem Toplu Sözleşmesine ilişkin taleplerini paylaştı.
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