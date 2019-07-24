Son Dakika Haberleri: Türkiye Kamu-Sen zam talebini açıkladı (2)
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Türkiye Kamu-Sen zam talebini açıkladı (2)

1 saat önce

Bakan önünde basın açıklaması yapmaları Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin konuşması ANKARA - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasıyla konfederasyonlarının 5.

Bakan önünde basın açıklaması yapmaları
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin konuşması ANKARA - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasıyla konfederasyonlarının 5. Dönem Toplu Sözleşmesine ilişkin taleplerini paylaştı. (2)
Türkiye Kamu-Sen zam talebini açıkladı (2)
Türkiye Kamu Sen, Önder Kahveci, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:11 Kaynak: AA
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