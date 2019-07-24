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Türkiye Kamu-Sen zam talebini sundu

1 saat önce

Türkiye Kamu-Sen, 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin zam talebini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sundu.

Türkiye Kamu-Sen zam talebini sundu, System.String[]
Türkiye Kamu-Sen, 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin zam talebini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sundu.
Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Kamu Sen, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:37 
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