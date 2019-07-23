Son Dakika Haberleri: Türkiye Kamu-Sen zam teklifini sundu
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Türkiye Kamu-Sen zam teklifini sundu

17 dakika önce

Türkiye Kamu-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl %10+10, ikinci yıl %8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep etti.

Türkiye Kamu-Sen zam teklifini sundu, System.String[]
Türkiye Kamu-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl %10+10, ikinci yıl %8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep etti.
Türkiye Kamu Sen, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:42 
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