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Türkiye kapıları açıyor mu? Mülteciler sınırlara yürüyor
6 saat önce
İdlib'de Türk askerine yapılan saldırı sonrası Türkiye'deki mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin 'engellenmeyeceği' söylentilerinden sonra mülteciler Avrupa'ya yürümeye başladı.
İdlib'de Türk askerine yapılan saldırı sonrası Türkiye'deki mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin 'engellenmeyeceği' söylentilerinden sonra mülteciler Avrupa'ya yürümeye başladı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:21
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