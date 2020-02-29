Türkiye kapıları açıyor mu? Mülteciler sınırlara yürüyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye kapıları açıyor mu? Mülteciler sınırlara yürüyor - Son Dakika Dünya

Türkiye kapıları açıyor mu? Mülteciler sınırlara yürüyor

6 saat önce

İdlib'de Türk askerine yapılan saldırı sonrası Türkiye'deki mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin 'engellenmeyeceği' söylentilerinden sonra mülteciler Avrupa'ya yürümeye başladı.

İdlib'de Türk askerine yapılan saldırı sonrası Türkiye'deki mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin 'engellenmeyeceği' söylentilerinden sonra mülteciler Avrupa'ya yürümeye başladı.View on euronews

Türkiye kapıları açıyor mu? Mülteciler sınırlara yürüyor

Türkiye, Avrupa, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:21 
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