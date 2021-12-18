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Türkiye kar beklerken Antalya'da yaz günlerini aratmayan görüntüler - Son Dakika

Türkiye kar beklerken Antalya'da yaz günlerini aratmayan görüntüler

18.12.2021 15:42

Türkiye kar beklerken Antalya'da yaz günlerini aratmayan görüntüler Konyaaltı sahiline gelen vatandaşlar denize girip, sahilde güneşledi Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı beklenirken turizm kenti Antalya'da dünyaca ünlü sahilde çekilen görüntüler yaz günlerini aratmadı.

Türkiye kar beklerken Antalya'da yaz günlerini aratmayan görüntüler

Konyaaltı sahiline gelen vatandaşlar denize girip, sahilde güneşledi

ANTALYA - Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı beklenirken turizm kenti Antalya'da dünyaca ünlü sahilde çekilen görüntüler yaz günlerini aratmadı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar denize girerek, sahilde kitap okuyup güneşledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde beklenen kar yağışı ile ilgili uyarılarda bulunurken turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde çekilen görüntüler yaz günlerini aratmadı. Hava sıcaklığının 16 derece, deniz suyu sıcaklığını 19 derece ölçüldüğü kentte güneşli havayı ve haftasonunu fırsat bilen yerli ve yabancı vatandaşlar sahile koştu. Bazı vatandaşlar deniz suyunun da sıcak olmasını değerlendirerek yüzdü. Bazıları ise kitabını okuyarak güneşlenmeyi tercih etti. Birçok vatandaş ise sahilde yürüdüğü ve arkadaşları sohbet etti.

"Yükseklere çıkınca kar sahilde de denize giriliyor"

Denize giren vatandaşların görüntüsü yaz günlerini aratmadı. Antalya'ya Çorum'dan tatile gelerek denize giren Hasan Kalender, "Bugün günlerden 18 Aralık 2021. Antalya'ya gelmişken denize girmek istedim. Deniz suyu da gayet güzel. Çorum'da hava kar yağıyor. Çok soğuk. Burada Allah güzel yer vermiş. 4 mevsim yaşanabiliyor. Yükseklere çıkınca kar sahilde de denize giriliyor. Buraya geldiğin için çok mutluyum. Memlekete geri döneceğim" sözlerine yer verdi.

Türkiye kar beklerken Antalya'da yaz günlerini aratmayan görüntüler
Türkiye kar beklerken Antalya'da yaz günlerini aratmayan görüntüler
Türkiye kar beklerken Antalya'da yaz günlerini aratmayan görüntüler
Türkiye kar beklerken Antalya'da yaz günlerini aratmayan görüntüler

Konyaaltı, Türkiye, Antalya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye kar beklerken Antalya'da yaz günlerini aratmayan görüntüler - Son Dakika


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