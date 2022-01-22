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Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu - Son Dakika

Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu

22.01.2022 16:37

Ülkemizin pek çok noktasını etkisi altına alan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Erciyes'te etkili olan tipi nedeniyle yollar trafiğe kapatılırken, sürücüler 4 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle zor anlar yaşadı. Hava durumu raporlarında Ege, Akdeniz, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu için kar yağışının bir süre daha devam edeceği tahmin ediliyor.

Türkiye'de kar ve sağanak, hayatı birçok kentte felç etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 51 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Meteoroloji, AKOM ve AFAD'ın uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı dün akşam itibarı ile başladı. Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'da çok sayıda şehirde, köy yolları kapatıldı; acil hastalar helikopter desteği ile hastaneye kaldırıldı.

Sürücüler tipide zor anlar yaşadı

GÖRÜŞ MESAFESİ 4 METREYE KADAR DÜŞTÜ

Erciyes Dağı'nda etkili olan kar yağışı ise rüzgarla beraber tipiye döndü. Erciyes yolunda çok sayıda kaza meydana gelirken, görüş mesafesinin 4 metreye kadar düşmesiyle sürücüler de zor anlar yaşadı. Jandarma ekipleri de Erciyes'e giden yollar trafiğe kapattı.

Sürücüler tipide zor anlar yaşadı

ÇIĞ, DON VE BUZLANMA UYARISI YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz (Ordu hariç) ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz'in batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Türkiye kara teslim! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Hava sıcaklığının Trakya kesiminde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güney ve güneybatı zamanla Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Göller Yöresi ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/ sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

İstanbul: Çok bulutlu, kıyılarının yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 10

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 13

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 11

Bursa: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 12

Antalya: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 13

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -4

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 3

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Karadeniz, Marmara, Erciyes, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu - Son Dakika
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