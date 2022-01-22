Türkiye kara teslim! Onlarca ilin birbiriyle bağlantısı kesildi - Son Dakika

Ülkemizde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini iyice arttırırken, sürücüler beyaza bürünen yollarda zor anlar yaşadı. Özellikle karla kaplanan rampalı cadde ve sokaklarda zeminlerin kayganlaşması nedeniyle birçok sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazalar kaçınılmaz oldu. Yoğun kar yağışı ve kazalar sonrası bazı illeri birbirine bağlayan yollar kapatıldı.

KONYA-ANKARA YOLUNDA ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Konya çevresinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırdı. Bölge trafik ekipleri tarafından Konya'dan Ankara ve Beyşehir yönlerine araç geçişi durduruldu. Kara yolları ve belediye ekipleri, kara yollarını trafiğe açabilmek yoğun çalışma yapıyor.

VATANDAŞLAR YOLDA MAHSUR KALDI

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda mahsur kalanlara belediye tarafından sıcak çorba ikramı yapıldı.Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve belediye çalışanları, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 1825 rakımlı Alacabel'de yolun açılmasını bekleyenlere sıcak çorba ikramında bulundu.

Marangozlar kavşağı polis kontrol noktasındakilere ikramda bulunan Tutal, "Öğle saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Alacabel, vatandaşlarımızın güvenliği için ulaşıma kapatılmıştı. Yolun ulaşıma açılmasını bekleyen vatandaşlarımıza bu soğuk kış gününde sıcak çorba ikramında bulunduk. Ayrıca uygulama noktasında görev yapan polislerimize de kolay gelsin dileklerimizi ilettik." ifadelerini kullandı. Araçlardakiler, Tutal ve belediye ekibine teşekkür etti.

KONYA-AFYONKARAHİSAR YOLU GEÇİŞLERE KAPATILDI

Konya'nın Kadınhanı ilçesi ve çevresinde akşam başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırdı. Bölge trafik ekipleri tarafından Konya'dan Afyonkarahisar yönüne şehir çıkışından itibaren araç geçişi engelleniyor. Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi çıkışındaki kontrol noktasında bulunan polis ekipleri ise Konya yönüne gidecek çekici ve otobüs türü araçların geçişine izin vermiyor. Ekipler yolu tekrar trafiğe açabilmek için aralıksız olarak tuzlama çalışması yapıyor.

AFYON-ANTALYA YOLU TIR VE OTOBÜSLERE KAPATILDI

Afyonkarahisar- Antalya karayolu kar nedeniyle TIR ve otobüslere kapanırken diğer araçların trafik akışı kontrollü sağlandı. Yolda bekletilen TIR şoförlerinden Mehmet Çelik (50), Finike'den Sakarya haline portakal götürmek için yola çıktığını söyleyerek, 'Buraya gelince polis yolu kapattı. Yolda kar ve kaza var diye burada bekliyoruz. Şu an eksi 6 derece. Arabada gıda maddesi olduğu için eksi 10'a, 11'de sıkıntı yaşarız. Buradaki arkadaşların hepsi sebze ve meyve taşıyor. Yolların bir an önce açılması gerekiyor' dedi.

TİPİ NEDENİYLE SİVAS-KAYSERİ YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Sivas'ı Kayseri'ye bağlayan kara yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı rüzgarın etkisiyle tipiye dönüştü. Tipi nedeniyle söz konusu kara yolunun Düzova köyü mevkisinde ağır tonajlı bazı araçlar yolda kaldı. Kovalı ile Şarkışla'daki kontrol noktalarında bekleyen polis ve jandarma ekipleri ise bölgeden hiç bir aracın geçişine izin vermiyor. Öte yandan, Karayolları ekipleri yolun tekrar ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

MALATYA-KAYSERİ YOLU TİPİ NEDENİYLE KAPATILDI

Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan tipi ulaşımda aksamalara sebep oluyor. Malatya-Kayseri yolu ile Gürün-Sivas Karayolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Polis ekipleri giriş çıkışları kapatarak kazaları önlemek için araç geçişlerine izin vermiyor.

SERTAVUT GEÇİDİ'NDE ZİNCİRSİZ ARAÇ GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Akdeniz Bölgesini İç Anadolu Bölgesine bağlayan Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar lastiği, zincirsiz, Tır ve çekicilerin geçişine izin verilmiyor.

Sertavul Geçidi'nde kar, sis, buzlanma ve tipi etkisini gösterdi. Otomobil ve küçük araçların kar lastiği ve zincir takarak geçişine izin verilirken Tır, çekici ve uzun araçların geçişine ise izin verilmiyor. Bölge Trafik ekipleri, seyir halindeki araçları Alahan ve Sertavul Geçidi'nde durdurarak, otomobil ve küçük araçlara kar lastiği ve zincir takmaları konusunda uyarıyor. Karayolları ekipleri, yoldaki kar ve buzlanmayı önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ayrıca yayla köylerinde yolların kapanmaması için Mersin Büyükşehir ekipleri aralıksız çalışmalar sürüyor.

TARSUS-ÇAMLIYAYLA YOLU KAPATILDI

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Tarsus- Çamlıyayla yolunun 45'inci kilometresindeki Sarıkavak mevkisinin kapanmasına neden oldu. Jandarma ve karayolu ekipleri herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için yol üzerinde yoğun çalışma sürdürüyor. Jandarma timleri Çamlıyayla'ya gelecek olan sürücülerin araçlarında zincir bulundurmalarını ve tüm yol tedbirlerini almalarını istedi.

MERSİN'DEKİ ESKİ ANKARA YOLUNDA ARAÇ GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Mersin'in Tarsus ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eski Ankara yolunun Çamalan Mahallesi'nde araçların geçişine izin verilmiyor.

İlçeye bağlı Çamalan Mahallesi'ndeki kar yağışı etkini artırdı. Ekipler, eski Ankara kara yolunun Alman Mezarlığı mevkisini trafiğe kapattı. Bölgede karayolları ile Mersin Büyükşehir ve Tarsus Belediyesi ekipleri, yolun trafiğe açılabilmesi için çalışma yürütüyor.

KASTAMONU'DA ULAŞIM AKSIYOR

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolunda ulaşım aksıyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 30, yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı.

D-100 kara yolunun Yazıçam mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçlar mahsur kaldı. Yolda yaklaşık 7 kilometrelik araç kuyruğu oluştu, güzergahta birçok hasarlı kaza meydana geldi. Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, Karayolları, Tosya Jandarma Komutanlığı ve Tosya Belediyesi ekipleri, ulaşımın aksamaması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zincirsiz araçların geçişine izin vermeyen ekipler, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından yolun İstanbul istikameti ulaşıma açıldı. Sürekli çalışma yapılarak açık kalması sağlanan yoldan ağır tonajlı araçların dışındakilere geçiş izni veriliyor. Tırlar başta olmak üzere ağır tonajlı araçlar, uygun park alanlarında bekletiliyor.

DENİZLİ'DE DE KAR YAĞIŞI ULAŞIMI AKSATTI

Kar yağışının etkili olduğu Denizli'de ulaşım zaman zaman aksıyor. Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara Büyükşehir, Merkezefendi, Pamukkale belediyeleri ve Karayolları ekipleri müdahale ediyor. Ekipler, trafik akışında sorun yaşanmaması için yolları temizlerken tuzlama çalışması da gerçekleştiriyor.

Trafik ekipleri, Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde ve Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda kış lastiği veya zincir bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.