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Türkiye, Karabağ'da inşa edilecek kütüphaneler için 10 bin kitap bağışı yaptı - Son Dakika

Türkiye, Karabağ'da inşa edilecek kütüphaneler için 10 bin kitap bağışı yaptı

16.07.2021 19:34
Türkiye, Karabağ'da inşa edilecek kütüphaneler için 10 bin kitap bağışı yaptı, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile Türkiye İlim ve Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) tarafından toplanan 10 bin kitap, Azerbaycan Milli Kütüphanesine teslim edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile Türkiye İlim ve Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) tarafından toplanan 10 bin kitap, Azerbaycan Milli Kütüphanesine teslim edildi.

Kitapların teslim töreninde konuşan Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, Karabağ'ın kurtarıldığı vatan muharebesinde siyasi ve manevi destek veren Türkiye'nin savaştan sonra da Karabağ'ın gelişmesi için desteğini sürdürdüğünü söyledi.

Ermenistan'ın işgali döneminde, zengin tarihi abidelerin tahrip edilmesinin yanı sıra bölgedeki 900'den fazla kütüphanenin de mahvedildiğini, 4 milyon 600 bine yakın kitabın yok edildiğini belirten Kerimov, "Bu Azerbaycan'a vurulan en büyük darbelerden birisidir. Çünkü kitap bilinç oluşturmamızın kaynağıdır. Şimdi Karabağ'a kültürümüzün geri götürülmesi oradaki kütüphanelerimizin yeniden inşa edilmesiyle mümkündür." dedi.

Bakanlığının, Milli Kütüphaneyle başlattığı "Karabağ'a kitapla gidelim" kampanyasının her geçen gün büyüdüğünü aktaran Kerimov, Kardeş Türkiye'miz de bu konuda bize destek oldu. Bugün sizin takdim ettiğiniz kitapları Karabağ'da açacağımız Kütüphanelere paylaştıracağız. İnsanlarımız bölgeye dönecek ve bu kitapları okuyacak. Bu günlere çok kalmadı." diye konuştu.

Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, Türkiye'nin her fırsatta Azerbaycan'ın yanında olacağını söylediğini hatırlatarak, "Bu bugün başka şekilde gerçekleşti. Bugün kitaplarla Azerbaycan'ın yanındayız. İLESAM kardeşten kardeşe bir köprüyü daha inşa etti. Türkiye'de bir slogan vardır "Kitap en güzel hediyedir" diye. Türkiye'nin bugün Karabağ'a ilk planda taşıdığı hediye kitap olmuştur. Türkiye, Karabağ'ın yeniden imarında olduğu gibi eğitim ve kültür alanındaki çalışmaları da birlikte yapmak istiyor" dedi.

İLESAM Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız, böyle bir hizmeti sağlamaktan mutlu olduklarını bildirerek, bu desteği Türkiye'nin birçok kurumunun katkısıyla sağladıklarını ifade etti.

Azerbaycan'a Türkçe kitaplar getirdikleri gibi Türkiye'ye de Azerbaycan Türkçesiyle yazılan eserleri götürmek istediklerini kaydeden Parmaksız, Külliyenin içindeki Millet Kütüphanesindeki Azerbaycan kitaplığının zenginleştirilmesine katkı sunabileceklerini dile getirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Azerbaycan'a teslim edilen 10 bin Türkçe kitap, Azerbaycan Kültür Bakanlığı ve Milli Kütüphane'nin yürüttüğü "Karabağ'a kitapla gidelim" kampanyasına bağışlanacak. Bu kampanyada toplanan kitaplarla, işgalden kurtarılan Karabağ'da kütüphaneler oluşturulacak.

Azerbaycan, Türkiye, Milli, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye, Karabağ'da inşa edilecek kütüphaneler için 10 bin kitap bağışı yaptı - Son Dakika


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