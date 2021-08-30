Türkiye-Karadağ maçını Benoit Bastien yönetecek

A Milli Futbol Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 1 Eylül 2021 Çarşamba günü Karadağ ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

Beşiktaş Park'ta oynanacak ve 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak. Maçta aynı ülkeden Benoit Millot VAR, Willy Delajod ise AVAR olarak görev alacak.

İstanbul DHA