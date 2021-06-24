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Türkiye-Karadağ Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Erol Kavuncu Açıklaması - Son Dakika

Türkiye-Karadağ Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Erol Kavuncu Açıklaması

24.06.2021 19:48
Türkiye-Karadağ Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Erol Kavuncu Açıklaması, System.String[]

Türkiye-Karadağ Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Erol Kavuncu, "Karadağ Srebrenitsa'daki soykırımı şiddetle kınamakta, 8 binden fazla Boşnak sivilin soykırımda öldüğünü teyit etmekte, Srebrenitsa'da soykırımın varlığının veya azaltılmasının alenen inkar edilmesini yasaklamakta ve...

Türkiye- Karadağ Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Erol Kavuncu, "Karadağ Srebrenitsa'daki soykırımı şiddetle kınamakta, 8 binden fazla Boşnak sivilin soykırımda öldüğünü teyit etmekte, Srebrenitsa'da soykırımın varlığının veya azaltılmasının alenen inkar edilmesini yasaklamakta ve 11 Temmuz'u Srebrenitsa kurbanlarını Anma Günü olarak ilan etmektedir" dedi.

Türkiye-Karadağ Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Erol Kavuncu, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, Srebrenitsa katliamına ilişkin açıklama yaptı. Kavuncu, Srebrenitsa katliamının, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da gerçekleşmiş en büyük toplu insan kıyımı ve Avrupa'da hukuksal olarak 27 Haziran 2017 tarihinde Lahey Adalet Divanı'nda tescillenmiş bir soykırım olduğunu belirterek, "İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen ve üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen izleri silinmeyen Srebrenitsa hala Avrupa'nın kanayan yarasıdır. Dünyanın neresinde yapılırsa yapılsın insanlığa karşı işlenen suç; kimliği, coğrafyası ne olursa olsun hiçbir zulüm, soykırım asla kabul edilemez. Zira masum bir insanı katletmek bütün insanlığı katletmektir. Yeryüzündeki bütün katliamlara, zulümlere dur diyebilmek de bütün bir insanlık için ortak sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

Kavuncu şöyle konuştu:

"Dost müttefik Karadağ Parlamentosu, Karadağ Boşnak Partisi'nin girişimi ile 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımının tanınması ve inkarının cezalandırılmasına ilişkin yasa tasarısını 16 Haziran 2021 tarihinde oylayarak 3/2 büyük bir oy çokluğuyla kabul etmiştir. Karadağ Parlamentosu'nda kabul edilen bu kararla, Karadağ Srebrenitsa'daki soykırımı şiddetle kınamakta, sekiz binden fazla Boşnak sivilin soykırımda öldüğünü teyit etmekte, Srebrenitsa'da soykırımın varlığının veya azaltılmasının alenen inkar edilmesini yasaklamakta ve 11 Temmuz'u Srebrenitsa kurbanlarını Anma Günü olarak ilan etmektedir. Dost, kardeş ülke Karadağ bütün soykırımlar karşısında, tüm insanlığın yapması gerekeni en önce yaparak tarihi bir görevi yerine getirmiştir. Böylesi önemli bir konuya önderlik ettiği ve duyarlılığı için Karadağ devleti, parlamentosu ve halkını tebrik ediyoruz, her birine teşekkürlerimizi sunuyoruz." - ANKARA

DOST Partisi, Erol Kavuncu, Türkiye, Karadağ, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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