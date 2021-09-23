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Türkiye Karadağ Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Kavuncu: "İki ülke arasındaki ilişkiler güçlenerek devam edecek" - Son Dakika

Türkiye Karadağ Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Kavuncu: "İki ülke arasındaki ilişkiler güçlenerek devam edecek"

23.09.2021 12:29
Türkiye Karadağ Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Kavuncu:

Türkiye Karadağ Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Erol Kavuncu, Karadağ Başbakan Yardımcısı Diritan Abazoviç'in ziyaretinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam edeceğini belirtti.

Türkiye Karadağ Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Erol Kavuncu, Karadağ Başbakan Yardımcısı Diritan Abazoviç'in ziyaretinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam edeceğini belirtti.

Karadağ Başbakan Yardımcısı Diritan Abazoviç ve beraberindeki heyet, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. İlk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ziyaret eden heyet, Türkiye Karadağ Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Erol Kavuncu ve heyetiyle görüştü. Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic'in de hazır bulunduğu ziyarette iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel, askeri alanlardaki üst düzey ilişkilerin daha da iyileştirilmesi için karşılıklı olarak yapılması gereken çalışmalar üzerine istişare ve değerlendirmelerde bulunuldu.

AK Parti Çorum Milletvekili ve Türkiye Karadağ Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Erol Kavuncu, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda üst düzeyde devam ettiğini söyledi. Yapılan ziyaretlerin kadim Balkan coğrafyasının önemli ülkesi Karadağ ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin daha üst noktalara taşınmasında katkı sağlayacağını vurgulayan Kavuncu, "Cumhurbaşkanımızın Karadağ'a yaptıkları tarihi ziyarette bizlere gösterdiğiniz sıcak misafirperverlik için sizlere, Karadağ halkına tekrar teşekkür ediyorum. Ziyaret çok başarılı geçti. Türkiye'den Karadağ'a 12 yıl aradan sonra cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan bu ziyaret, hiç şüphesiz ikili ilişkilerimizin her alanda daha da gelişmesine hizmet edecektir. Ülkelerimiz arasındaki var olan iyi ilişkilerimizin her alanda daha üst seviyelere taşınması konusunda mutabık kalındı, somut kararlar alındı. Örneğin ekonomik anlamda ikili ticaret hacmimizin en az 250 milyon dolara çıkartılması hususunda mutabık kalındığı duyuruldu. Böyle somut hedeflerin en üst düzeyde kamuoyuna duyurulması esasen büyük bir teşviktir. Bizler, Türkiye Karadağ Dostluk Grubu olarak ve Türkiye'deki temsilciniz değerli Büyükelçimiz Perişa Kastratoviç ve ekibiyle bu somut hedefleri gerçekleştirmek için çalışacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Karadağ Cumhuriyeti yöneticileriyle birlikte alınan kararların kendileri için aynı zamanda bir ev ödevi olduğu için büyük bir gayretle çalışacaklarını dile getiren Kavuncu, "Sizlerin de değerli katkılarınızla en kısa sürede bu hedeflere ve daha fazlasına ulaşacağımızdan eminim. Son dönemde temas trafiğimiz arttı. Cumhurbaşkanımızın Karadağ'ı ziyareti, sizin ülkemizi ziyaretiniz, ardından Karadağ Sağlık Bakanı ve Ekonomik Kalkınma Bakanınız ülkemizi ziyaret edecek. TBMM Başkanımız da bu yıl bitmeden Karadağ'ı ziyaret edecekler. İkili temaslardaki bu artışın sürmesi bizleri ülkelerimizi birbirine daha da yakınlaştıracak, ilişkilerimiz daha da güçlenecektir. Parlamentolarımız arasındaki mevcut işbirliğinin ortak tarih ve coğrafyamızın getirdiği yakınlık ve beşeri bağların da katkısıyla sürekli gelişmesini arzuluyoruz. Esasen aramızdaki güçlü bağlar bizi buna mecbur da kılıyor. Zira aynı coğrafyada yaşıyoruz, aynı kültürden besleniyoruz, NATO müttefikiyiz. Kaderimiz aynı, ayrıca ülkemizdeki ciddi orandaki Karadağ kökenli vatandaşlarımızın varlığı bizi birbirimize daha da yaklaştırıyor. Sizin ziyaretinizi, temaslarda bulunuyor olmanızı, ilişkilerimizin geliştirilmesi noktasında sizinle hemfikir olduğumuzun bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkelerine yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karadağ Başbakan Yardımcısı Dritan Abazoviç de, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemize yaptığı ziyaret son derece önemli. Bu ziyaretin şimdiden olumlu sonuçlarını almaya başladık" dedi.

Türkiye'nin Karadağ'a bugüne kadar yaptığı her türlü yardım ve destek için teşekkür eden Abazoviç, Türkiye'nin güvenilir bir müttefik olduğunu ifade ederek, her türlü iş birliğine hazır olduklarını açıkladı.

Ziyaretin ardından Karadağ heyeti TBMM'yi gezdi. Karadağ heyeti, 15 Temmuz hain darbe girişiminde terör örgütü FETÖ mensuplarınca TBMM'ye atılan bomba mahalline saygı ziyaretinde bulunarak karanfil bıraktı, hain darbe girişimini kınadı. - ANKARA

Türkiye Karadağ Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Kavuncu: İki ülke arasındaki ilişkiler güçlenerek devam edecek
Türkiye Karadağ Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Kavuncu: İki ülke arasındaki ilişkiler güçlenerek devam edecek
Türkiye Karadağ Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Kavuncu: İki ülke arasındaki ilişkiler güçlenerek devam edecek
Türkiye Karadağ Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Kavuncu: İki ülke arasındaki ilişkiler güçlenerek devam edecek
Türkiye Karadağ Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Kavuncu: İki ülke arasındaki ilişkiler güçlenerek devam edecek
Türkiye Karadağ Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Kavuncu: İki ülke arasındaki ilişkiler güçlenerek devam edecek
Türkiye Karadağ Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Kavuncu: İki ülke arasındaki ilişkiler güçlenerek devam edecek

Başbakan Yardımcısı, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Karadağ, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türkiye Karadağ Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Kavuncu: 'İki ülke arasındaki ilişkiler güçlenerek devam edecek' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Karadağ Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Kavuncu: "İki ülke arasındaki ilişkiler güçlenerek devam edecek" - Son Dakika
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