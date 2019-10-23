"Türkiye kararlılığını dünyaya göstermiştir"
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye sahada ve masada ortaya koyduğu çabayla teröre karşı mücadelesindeki kararlılığını dünyaya göstermiştir.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:42 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye sahada ve masada ortaya koyduğu çabayla teröre karşı mücadelesindeki kararlılığını dünyaya göstermiştir." ifadesini kullandı.
Oktay, Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye sahada ve masada ortaya koyduğu çabayla teröre karşı mücadelesindeki kararlılığını dünyaya göstermiştir. Sınır güvenliğimiz ve Suriye'de kalıcı barışın sağlanması için mücadelemize devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.
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