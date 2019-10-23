Son Dakika Haberleri: "Türkiye kararlılığını dünyaya göstermiştir"
Son Dakika Politika 'Türkiye kararlılığını dünyaya göstermiştir'

"Türkiye kararlılığını dünyaya göstermiştir"

24 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye sahada ve masada ortaya koyduğu çabayla teröre karşı mücadelesindeki kararlılığını dünyaya göstermiştir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye sahada ve masada ortaya koyduğu çabayla teröre karşı mücadelesindeki kararlılığını dünyaya göstermiştir." ifadesini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye sahada ve masada ortaya koyduğu çabayla teröre karşı mücadelesindeki kararlılığını dünyaya göstermiştir. Sınır güvenliğimiz ve Suriye'de kalıcı barışın sağlanması için mücadelemize devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lübnan Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Türkiye ile Rusya arasında imzalanan mutabakatta dikkat çeken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı detayı Türkiye ile Rusya arasında yapılan mutabakat sonrası Altun açıklama yaptı: Tarihi bir başarı Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz şampiyonu Max'e duygusal paylaşımıyla veda etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 14:06:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Türkiye kararlılığını dünyaya göstermiştir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]