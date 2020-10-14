Türkiye Karate Federasyonu, antrenör gelişim seminerleri düzenleyecek
14.10.2020 18:05
Türkiye Karate Federasyonu, antrenör, dan ve hakem gelişim seminerleri düzenleyecek.
Türkiye Karate Federasyonu, antrenör, dan ve hakem gelişim seminerleri düzenleyecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre seminerler, 25-26 Ekim tarihlerinde Adana ve Yalova'da gerçekleştirilecek.
Seminere başvurular, "e-devlet" sistemi üzerinden yapılabilecek.
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