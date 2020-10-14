Türkiye Karate Federasyonu, antrenör gelişim seminerleri düzenleyecek

Türkiye Karate Federasyonu, antrenör, dan ve hakem gelişim seminerleri düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre seminerler, 25-26 Ekim tarihlerinde Adana ve Yalova'da gerçekleştirilecek.

Seminere başvurular, "e-devlet" sistemi üzerinden yapılabilecek.