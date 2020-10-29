Türkiye Karate Federasyonu, antrenör gelişim seminerleri düzenleyecek

Türkiye Karate Federasyonu, antrenör, dan ve hakem gelişim seminerleri düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Seminerler Trabzon'da 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde, Denizli'de 7-8 Kasım, Hatay ve Antalya'da 14-15 Kasım, Bursa ve Kayseri'de 21-22 Kasım, İstanbul'da ise 28-29 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Düzenlenecek seminerlere katılım ücretsizdir." denildi.

Seminere başvurular, "e-devlet" sistemi üzerinden yapılabilecek.