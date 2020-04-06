Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, AA'nın 100. yılını kutladı - Son Dakika

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı.

Esat Delihasan, yaptığı açıklamada,"Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeleri en hızlı ve doğru şekilde kamuoyuna aktaran, bir asır önce tohumları atılan ve bugün güçlü bir çınar olan Türk basınının öncüsü Anadolu Ajansının kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA'nın, tüm branşlardaki sporcuların her zaman yanında olduğunu belirten Başkan Delihasan, "Dünyanın dört bir yanında ay yıldızlı bayrağımızı göndere çekmek için mücadele veren, ülkemize kazandırdığımız tarihi başarıların kamuoyuna aktarılmasında varlığını en güçlü şekilde yanımızda hissettiğimiz AA'ya, Türk karatesine katkıları için teşekkür ediyor, tüm emekçilerine şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.