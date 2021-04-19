Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın cenaze namazı Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın cenazesi, İstanbul Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Rize'de defnedilecek.
Federasyon yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 52 yaşında vefat eden Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın cenaze namazı, saat 12.30'da Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak.
Merhum Esat Delihasan, daha sonra memleketi Rize'de defnedilecek. 12 Nisan'da Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanan Delihasan'ın 7 günlük tedavi sürecinden sonra bugün vefat ettiği duyurulmuştu.
Kaynak: AA
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