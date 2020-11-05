Türkiye Karate Federasyonu'nun 'Antrenör Gelişim Seminerleri' Trabzon'da düzenlendi - Son Dakika

Türkiye Karate Federasyonu'nun 'Antrenör Gelişim Seminerleri' Trabzon'da düzenlendi

05.11.2020 13:14
Türkiye Karate Federasyonu'nun 'Antrenör Gelişim Seminerleri' Trabzon'da düzenlendi, System.String[]

Türkiye Karate Federasyonu, Antrenör Gelişim Seminerlerini Trabzon'da düzenledi.

Türkiye Karate Federasyonu, Antrenör Gelişim Seminerlerini Trabzon'da düzenledi. 2 gün süren seminere yaklaşık 80 kursiyer katıldı.

Türkiye Karate Federasyonun Trabzon'da düzenlediği hakem, antrenör ve dan eğitim semineri 2 gün sürdü. Seminere Trabzon dışında Artvin, Rize, Gümüşhane, Samsun, Tokat, Amasya, Giresun, Erzurum, Elazığ ve Bingöl'den yaklaşık 80 kursiyer katıldı. Pandemi kuraları çerçevesinde gerçekleştirilen seminer, aynı zamanda aralık ayında yapılacak olan dan sınavlarına yönelik hazırlık olarak gerçekleştirildi. Karate Federasyonu tarafından görevlendirilen antrenörler yeni oyun kurallarının yanı sıra 'Kata' ve 'Kumite' de uygulanacak olan yeni teknikleri ve 'Dan' sınav konuları teorik ve uygulamalı olarak ele alındı.

Beşirli Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen seminerde Türkiye Karate Federasyonu Dan Kurul Başkanı Recep Onat ile kurulu üyesi Necip Kaplan SHOTOKAN sitinde; kurul üyesi Hasan Kılıç ve Bayram Yaman ise GOJU RYU stilinde eğitim verdiler. Dünya Hakemi Türkiye karate federasyonu MHK üyesi Sensei Salih Süer katılımcılara yeni oyun kuralarını anlattı. Seminerin sonunda Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor psikoloğu Ece Çelikbilek Bostan katılımcılara 'Sporcu Psikolojisi' konusunda bir sunum yaptı.

Organizasyona ilişkin konuşan Ortahisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ecvet Kurt, Trabzon'un gerçek bir spor şehri olduğunu söyledi. Kurt, "Trabzon ilinde gerçekleştirmiş olduğumuz seminer çok verimli geçti. Türk Karatesinin şu anda dünya da zirvede olduğunu belirte bilirim. Sporcularımızın Tokyo olimpiyatlarında da yarışacak olması bizleri ayrıca heyecanlandırıyor. Tabi bu tür başarılar bu tür eğitimlerden geçiyor. Antrenörlerimiz, hakemlerimiz bu kaliteye kolay ulaşmıyor. Bu seminerlerle kendilerini yeniliyor ve gelişim sağlıyorlar. Bu da sporcularla başarı olarak geri dönüyor. Seminere 10 ilden yaklaşık 80 kursiyer katıldı. Trabzon bu anlamda bölgenin lokomotifi. Bu açıdan misyonumuz da çok farklı" dedi.

Karate İl temsilcisi Ali Cora, bu tür faaliyetlerin önemine vurgu yaparak, "Bölgede Trabzon çok güzide bir noktada. Karate branşın da ise lokomotif durumunda. İlimizde bu tip Seminerlerin devam etmesi arzusundayız. Federasyonumuz Hakem ve Antrenörlerimiz in gelişimini çok önemsiyor. Bu vesile ile katılım sağlayan tüm kursiyer hocalarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - TRABZON

Türkiye Karate Federasyonu'nun 'Antrenör Gelişim Seminerleri' Trabzon'da düzenlendi
Türkiye Karate Federasyonu'nun 'Antrenör Gelişim Seminerleri' Trabzon'da düzenlendi
Türkiye Karate Federasyonu'nun 'Antrenör Gelişim Seminerleri' Trabzon'da düzenlendi

Kursiyer, Türkiye, Trabzon, Hakem, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Karate Federasyonu'nun 'Antrenör Gelişim Seminerleri' Trabzon'da düzenlendi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar İran Cumhurbaşkanı ABD başkanlık seçiminde tarafını belli etti: İran, Trump döneminde tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdi Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'nın dayanıksız olduğunu söyleyen AFAD ekipleri: Beton parçalarını kürekle kırdık İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor Torosların derin dondurucusu Akseki obrukları, peynir üreticilerinin doğal hava deposu oldu İki can aldı, öz abisini yaraladı! Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıktı Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu
Süt fabrikasında skandal görüntüler! Kazanın içinde banyo yapıp, sosyal medyada paylaştı Süt fabrikasında skandal görüntüler! Kazanın içinde banyo yapıp, sosyal medyada paylaştı         
13:39
Azerbaycan ile Ermenistan arasında Ağdere ve Hocavent'te şiddetli çatışmalar yaşanıyor Azerbaycan ile Ermenistan arasında Ağdere ve Hocavent'te şiddetli çatışmalar yaşanıyor         
13:04
Kılıçdaroğlu'nun İzmir eleştirisine Erdoğan'dan çok sert yanıt: Sus da adam sansınlar Kılıçdaroğlu'nun İzmir eleştirisine Erdoğan'dan çok sert yanıt: Sus da adam sansınlar         
12:32
Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar         
11:37
ABD, Trump'ın seçim adımlarını önceden bilen senatörü konuşuyor! İzlenme rekoru kırıyor ABD, Trump'ın seçim adımlarını önceden bilen senatörü konuşuyor! İzlenme rekoru kırıyor         
11:36
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan İzmir'e bir milyon maske yardımı Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan İzmir'e bir milyon maske yardımı         
11:05
Barış Sitesi'nin yapımında çalışan inşaat işçisi: İlk depremde yıkılacağını biliyorduk Barış Sitesi'nin yapımında çalışan inşaat işçisi: İlk depremde yıkılacağını biliyorduk         
10:18
Korona bitmeden kuş gribi patlak verdi! 330 bin tavuk itlaf edilecek Korona bitmeden kuş gribi patlak verdi! 330 bin tavuk itlaf edilecek         
10:03
PKK'nın füzeli hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi PKK'nın füzeli hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi         
09:09
Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim         
08:56
İzmir'deki depremle ilgili gözaltına alınan müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık İzmir'deki depremle ilgili gözaltına alınan müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık         
08:50
Elif'in parmağını tuttuğu kahraman İtfaiyeci: Hiçbir hareket yoktu, ölmüş olduğunu düşünmüştük Elif'in parmağını tuttuğu kahraman İtfaiyeci: Hiçbir hareket yoktu, ölmüş olduğunu düşünmüştük         
08:50
İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz         
08:24
Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor         
04:39
Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü         
03:33
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu 'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 13:56:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Karate Federasyonu'nun 'Antrenör Gelişim Seminerleri' Trabzon'da düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei