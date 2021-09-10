Türkiye Karate Federasyonu Yönetim Kurulu toplandı

Türkiye Karate Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısı Kocaeli'de yapıldı.

Türkiye Karate Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısı Kocaeli'de yapıldı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait SEKA Park Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya Mehmet Kör başkanlık etti. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör ve yönetim kurulu üyeleri, toplantı sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un tesislerini ziyaret etti. Kulüp yetkilileriyle görüştükten sonra genç karatecilerin antrenmanını izleyen yönetim kurulu üyeleri, sporcularla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Son Dakika

Kabus yeniden hortladı! Fransa'da bir çiftlikte kuş gribi belirlenmesi üzerine alarm durumuna geçildi

Erdoğan, İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzeten Akşener'e yüklendi: Siz kim Fatih kim?

Ailelerinden gizli evlenen çift, nikahtan dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti

Sanatçı ve AK Parti eski milletvekili Uğur Işılak'tan dikkat çeken aşı çıkışı: Her karşıt görüş kıymetlidir

2 yıllık evliliği 15 dakikada biten Selin Ciğerci Çıra, sosyal medyada soyadını değiştirdi

Son Dakika! Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrıldı

Kamu İşe Alımı Hizmeti, e-Devlet ile entegre edildi

2020 yılı askeri olarak en çok harcama yapan ülkeler arasında Türkiye, 7.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı