Türkiye Karate Federasyonu Yönetim Kurulu toplandı

Türkiye Karate Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısı Kocaeli'de yapıldı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait SEKA Park Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya Mehmet Kör başkanlık etti.
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör ve yönetim kurulu üyeleri, toplantı sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un tesislerini ziyaret etti.
Kulüp yetkilileriyle görüştükten sonra genç karatecilerin antrenmanını izleyen yönetim kurulu üyeleri, sporcularla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: AA
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