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Türkiye Karate Şampiyonası'na Büyükşehir Damgası - Son Dakika

Türkiye Karate Şampiyonası'na Büyükşehir Damgası

25.09.2021 15:32
Türkiye Karate Şampiyonası'na Büyükşehir Damgası, System.String[]

Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'na, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcuları damga vurdu.

Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'na, Manisa Büyükşehir Belediye spor'un başarılı sporcuları damga vurdu. Şampiyonada, uluslararası turnuvalarda madalyalara sahip olan sporcuları geride bırakan yeşil-beyazlı karatecilerden Sümeyye Teke 68 kilogramda Türkiye şampiyonu olurken, Gülçin Akyıldız +68 kilogramda Türkiye ikincisi olmayı başardı. Öte yandan sporcular elde ettikleri bu derecelerle, Dubai'de yapılacak olan Büyükler Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un kısa süre önce bünyesine kattığı karate branşı sporcuları, kısa sürede önemli başarılara imza attı. Adana'da yapılan Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'na damga vuran yeşil-beyazlı karateciler, Manisa'ya madalyalarla döndü. Uluslararası turnuvalarda madalyalara sahip olan sporcuların da mücadele ettiği şampiyonada, Sümeyye Teke 68 kilogramda Türkiye şampiyonu olurken, Gülçin Akyıldız da +68 kilogramda Türkiye ikincisi oldu. Manisa'ya 1 altın ve 1 gümüş madalyayla dönen yeşil-beyazlı karateciler, Dubai'de yapılacak olan Büyükler Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

"Manisa'da bir ilk"

Turnuvayı değerlendiren Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate Branşı Antrenörü Ali Eşsiz, "Adana'da yapılan turnuvadan Manisa'ya mutlu ve gururlu döndük. Büyükler kategorisinde ilk kez mücadele etmeye hak kazanan iki sporcumuz, önemli spor organizasyonlarında mücadele etmiş sporcuları geride bırakarak, altın ve gümüş madalya kazandı. Öte yandan bu dereceler, Manisa'da büyükler kategorisinde karate branşında kazanılmış en büyük başarı. Bu başarıların elde edilmesinde bizlere sağladığı desteklerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanımız Mehmet Güzgülü ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

"Kısa sürede büyük başarı"

Heyecan ve mutluluğunu paylaşan Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun ise, "Karate, kulübümüzde yeni kurulan bir branş olmasına rağmen, kısa sürede önemli başarılar elde eti. İnşallah, kazanacakları daha nice başarılarla gururlanmaya devam edeceğiz. Sporcularımızı ve antrenörümüzü kutluyor, Büyükler Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde de başarılar diliyorum" dedi.

Türkiye Karate Şampiyonası'na Büyükşehir Damgası
Türkiye Karate Şampiyonası'na Büyükşehir Damgası
Türkiye Karate Şampiyonası'na Büyükşehir Damgası
Türkiye Karate Şampiyonası'na Büyükşehir Damgası

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Türkiye Karate Şampiyonası'na Büyükşehir Damgası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Karate Şampiyonası'na Büyükşehir Damgası - Son Dakika
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