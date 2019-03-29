Türkiye Karate Tarihinde Bir İlk

Erkek Kata Milli Takımı, Türkiye
karate tarihinde ilk kez Avrupa
Şampiyonası'nda finale yükseldi.
Türkiye Karate Federasyonunun sosyal paylaşım sitesi Twitter
'dan yaptığı açıklamaya göre, İspanya
'nın Guadalajara kentinde devam eden şampiyonada Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş
ve Kutluhan Duran'dan oluşan Erkek Kata Milli Takımı, tarihinde ilk kez finalde mücadele etmeye hak kazandı.
Finalde 31 Mart Pazar günü ev sahibi İspanya ile karşılaşacak Erkek Kata Milli Takımı, 2018'de Avrupa üçüncüsü olmuştu. İstanbul
'da düzenlenen 50. Avrupa Karate Şampiyonası'nda Dilara Eltemur, Rabia Küsmüş
ve Gizem Sofuoğlu'ndan oluşan Kadın Kata Milli Takımı ise finalde dünya şampiyonu Almanya
'yı 5-0 yenerek 2015 yılında şampiyonluğa ulaşmıştı.