Son Dakika Haberleri: Türkiye Karışık Taekwondo Milli Takımı'ndan bronz madalya
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Türkiye Karışık Taekwondo Milli Takımı'ndan bronz madalya

1 saat önce

Türkiye Karışık Taekwondo Milli Takımı, Dünya Kupası Takımlar Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Karışık Taekwondo Milli Takımı'ndan bronz madalya, System.String[]

Türkiye Karışık Taekwondo Milli Takımı, Dünya Kupası Takımlar Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Kupası Takımlar Şampiyonası'nda Türkiye'yi Teknik Direktör Ali Şahin yönetiminde sporcular Hasan Can Lazoğlu, Yunus Sarı, İkra Kayır ve Ayşe Asma'dan oluşan takım temsil etti. Türkiye, 8 ülkenin katıldığı organizasyonda ilk turda Güney Kore'yi 37-30 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Yarı finalde ev sahibi Çin'e 83-48 mağlup olan Türkiye, bronz madalya maçında Fildişi Sahili ile karşılaştı. Rakibini 74-28 mağlup eden Türkiye, organizasyonu 3'üncü tamamlamayı başardı. Karışık takımlarda İran'ı yenen Çin altın madalyanın sahibi oldu. Çin, kadınlarda da ilk sırayı alırken, erkeklerde İran kürsünün en üst basamağına çıktı.

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:15 Kaynak: İHA
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