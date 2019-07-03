Son Dakika Haberleri: Türkiye karşıtı Weber'in büyük hayal kırıklığı
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Türkiye karşıtı Weber'in büyük hayal kırıklığı

1 saat önce

ALMANYA'da hükümetin küçük ortağı CSU'lu Manfred Weber, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde muhafazakar partilerin (EVP) lider ve AB Komisyonu başkan adayıydı.

Türkiye karşıtı Weber'in büyük hayal kırıklığı, System.String[]
ALMANYA'da hükümetin küçük ortağı CSU'lu Manfred Weber, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde muhafazakar partilerin (EVP) lider ve AB Komisyonu başkan adayıydı. Seçim kampanyasının en önemli maddesi Türkiye'ydi. Her fırsatta, komisyon başkanı olursa Türkiye ile üyelik müzakerelerini sonlandıracağını vaat etti. Seçimlerde EVP birinci çıktı. 'Birinci çıkan parti komisyon başkanını belirler' ilkesinden hareketle, Manfred Weber bu koltuğa oturacağına hep kesin gözüyle bakıyordu. Ancak büyük hayal kırıklığı yaşadı.

MACARİSTAN VE FRANSA İSTEMEDİ

Macaristan Başbakanı Orban'ın partisinin EVP üyeliğini askıya aldıran Weber, Macaristan'ın öfkesini çekti. Macaristan'ın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da karşı kesin tavır alınca, Weber'in şansı bitti.

"Benim lider adaylığım eylül ayında burada başladı ve yine burada bitti. Benim için kolay bir gün değildi" diyen Weber, siyasi yenilgisini kabul etti. Hıristiyan demokratların adayı Weber'in tek tesellisi ise 2.5 yıl sonra Avrupa Parlamentosu Başkanlığı koltuğuna oturma şansı. 5 yıllığına seçilen Avrupa Parlamentosu Başkanlığı'nın ilk 2.5 yılı sosyal demokratlara, kalan 2.5 yılı ise Hıristiyan demokratlara ait.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:17 
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