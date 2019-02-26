Son Dakika Haberleri: Türkiye kart sayısında Avrupa birincisi

Türkiye kart sayısında Avrupa birincisi

32 dakika önce

BKM Genel Müdür Yardımcısı Cenk Temiz, "Türkiye'de kart sayısı bakımından, 5 yıldır İngiltere ve Almanya'nın da önünde Avrupa'da birinci sıradayız" açıklamasında bulundu.

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BKM Genel Müdür Yardımcısı Cenk Temiz, "Türkiye'de kart sayısı bakımından, 5 yıldır İngiltere ve Almanya'nın da önünde Avrupa'da birinci sıradayız" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:45 

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