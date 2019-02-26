Türkiye kart sayısında Avrupa birincisi
32 dakika önce
BKM Genel Müdür Yardımcısı Cenk Temiz, "Türkiye'de kart sayısı bakımından, 5 yıldır İngiltere ve Almanya'nın da önünde Avrupa'da birinci sıradayız" açıklamasında bulundu.
BKM Genel Müdür Yardımcısı Cenk Temiz, "Türkiye'de kart sayısı bakımından, 5 yıldır İngiltere ve Almanya'nın da önünde Avrupa'da birinci sıradayız" açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:45
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