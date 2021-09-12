Türkiye Karting Şampiyonası 5. ayak yarışları Uşak'ta yapıldı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) öncülüğünde İzmir Karting Kulübü tarafından düzenlenen Türkiye Karting Şampiyonası 5. ayak yarışları, Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde tamamlandı.
Organizasyonun ikinci gününde 37 sporcunun katılımıyla bin 370 metre uzunluğundaki pistte, ikinci ve üçüncü tur yarışları yapıldı.
Yarışlarda "micro" kategorisinde Can Özler, "mini" kategoride İskender Zülfikari, "mini kadınlar" kategorisinde Ada Karayel, "Formula Junior"da Hakkı Dorum, "Formula Junior Kadınlar"da Ayşe Çebi, "Formula Senior"da Kerem Sulyak, "Formula Senior Kadınlar"da Sude Nur Yurdagül damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.
Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Kaynak: AA
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