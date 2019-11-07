Türkiye Karting Şampiyonası final yarışları Kocaeli'de yapılacak
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2019 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 7. ve son ayak yarışları bu hafta sonu Kocaeli'de düzenlenecek.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:38 Kaynak: AA
2019 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 7. ve son ayak yarışları bu hafta sonu Kocaeli'de düzenlenecek.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 2019 Türkiye Karting Şampiyonası 7. ve son yarışı, Kocaeli Karting Kulübü (KOKART) tarafından 9- 10 Kasım'da TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde organize edilecek.
Organizasyonun ilk günü, antrenman ve sıralama turlarının ardından 4 kategoride ilk yarışlar koşulacak.
10 Kasım'da ise ikinci ve üçüncü yarışların ardından ödül töreniyle sezon finali sona erecek.
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