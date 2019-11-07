Son Dakika Haberleri: Türkiye Karting Şampiyonası final yarışları Kocaeli'de yapılacak
Son Dakika Spor Türkiye Karting Şampiyonası final yarışları Kocaeli'de yapılacak

Türkiye Karting Şampiyonası final yarışları Kocaeli'de yapılacak

6 saat önce

2019 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 7. ve son ayak yarışları bu hafta sonu Kocaeli'de düzenlenecek.

Türkiye Karting Şampiyonası final yarışları Kocaeli'de yapılacak, System.String[]

2019 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 7. ve son ayak yarışları bu hafta sonu Kocaeli'de düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 2019 Türkiye Karting Şampiyonası 7. ve son yarışı, Kocaeli Karting Kulübü (KOKART) tarafından 9- 10 Kasım'da TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde organize edilecek.

Organizasyonun ilk günü, antrenman ve sıralama turlarının ardından 4 kategoride ilk yarışlar koşulacak.

10 Kasım'da ise ikinci ve üçüncü yarışların ardından ödül töreniyle sezon finali sona erecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 10 Kasım, Kocaeli, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzlanda Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da açıkladı: Bağdadi'nin yakın çevresinden 13 kişi elimizde Mete Yarar: "Hala 'PYD terör örgütü müdür' tartışması yapılıyorsa vay halimize" NATO'dan Türkiye açıklaması: Avrupa'nın güvenliğinin sağlanmasında kritik öneme sahip

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 20:57:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Karting Şampiyonası final yarışları Kocaeli'de yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]