SPOR Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı başladı - Son Dakika
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SPOR Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı başladı

09.04.2022 15:33

Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı başladıVIDEO YOKAlişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA) - TÜRKİYE Karting Şampiyonası 2022 Sezonu'nun ilk yarışı, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan yarış pistinde başladı.

Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı başladı

VIDEO YOK

Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA) - TÜRKİYE Karting Şampiyonası 2022 Sezonu'nun ilk yarışı, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan yarış pistinde başladı. 4 farklı kategoride yarışan 46 sporcu, en iyi dereceyi elde edebilmek için 2 gün boyunca mücadele edecek.

Türkiye Karting Şampiyonası 2022 Sezonu'nun ilk yarışı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde başladı. Yarışlarda, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 46 sporcu, 4 farklı kategoride en iyi dereceyi elde edebilmek için kıyasıya bir mücadele verecek. Sabah saatlerinde yapılan sıralama turlarının ardından piste çıkan sporcular, kendi kategorilerindeki rakipleriyle yarıştı. İki gün sürecek olan yarışlarda sporcular en iyi dereceyi elde edebilmek için ter dökecek.

Yarışmaya 'Junior' kategorisinde katılan Demir Gökdemir yarışa sıkı bir hazırlık aşamasının ardından geldiğini ifade ederek, 'Sezonun ilk yarışı başladı. Bu yarışlara sıkı hazırlandık. 9 yaşından beri bu sporu yapıyorum. Rakiplerimle aramdaki farkı çok çalışarak tolere etmeye çalışıyorum. Birazdan piste çıkacağım, heyecanlıyım. Daha önce de bu pistte yarışmıştım. Hedefim podyuma çıkmak' dedi. (DHA)

SPOR Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı başladı
SPOR Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı başladı
SPOR Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı başladı
SPOR Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı başladı
SPOR Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı başladı
SPOR Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı başladı
SPOR Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı başladı
SPOR Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı başladı
SPOR Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı başladı
SPOR Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı başladı
SPOR Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı başladı
SPOR Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı başladı
SPOR Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı başladı
SPOR Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı başladı

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Kaynak: DHA

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