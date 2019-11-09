Son Dakika Haberleri: Türkiye Karting Şampiyonası'nın final yarışları Kocaeli'de başladı
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Türkiye Karting Şampiyonası'nın final yarışları Kocaeli'de başladı

6 saat önce

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Kocaeli Karting Kulübü (KOKART) tarafından düzenlenen 2019 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 7. ve son ayak yarışları, Körfez Yarış Pisti'nde başladı.

Türkiye Karting Şampiyonası'nın final yarışları Kocaeli'de başladı, System.String[]

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Kocaeli Karting Kulübü (KOKART) tarafından düzenlenen 2019 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 7. ve son ayak yarışları, Körfez Yarış Pisti'nde başladı.

Şampiyonaya, "mini", "junior", "senior" ve "master" kategorilerinde 16 sporcu katılıyor.

Serbest ve resmi antrenmanlarla başlayan organizasyon, sıralama turlarıyla devam etti. Daha sonra kategorilerde ilk yarışlar gerçekleştirildi.

Yarın, ikinci ve üçüncü yarışların ardından ödül töreniyle şampiyonanın sezon finali sona erecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Kocaeli, Türkiye, Körfez, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:26 Kaynak: AA
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