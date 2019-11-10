Son Dakika Haberleri: Türkiye Karting Şampiyonası'nın son ayak yarışları tamamlandı
Son Dakika Spor Türkiye Karting Şampiyonası'nın son ayak yarışları tamamlandı

Türkiye Karting Şampiyonası'nın son ayak yarışları tamamlandı

6 saat önce

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Kocaeli Karting Kulübü (KOKART) tarafından düzenlenen 2019 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 7. ve son ayak yarışları tamamlandı.

Türkiye Karting Şampiyonası'nın son ayak yarışları tamamlandı, System.String[]

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Kocaeli Karting Kulübü (KOKART) tarafından düzenlenen 2019 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 7. ve son ayak yarışları tamamlandı.

Körfez Yarış Pisti'nde dün başlayan son ayak yarışlarına, 4 kategoride 16 sporcu katıldı.

Yarışlarda "mini" kategorisinde Emir Tanju, "junior" kategorisinde Kerim Sulyak, "senior" kategorisinde Zekai Özen ve "master" kategorisinde Mehmet Çınar birinci oldu.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Türkiye, Kocaeli, Körfez, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:22 Kaynak: AA
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