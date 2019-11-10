Türkiye Karting Şampiyonası'nın son ayak yarışları tamamlandı
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Kocaeli Karting Kulübü (KOKART) tarafından düzenlenen 2019 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 7. ve son ayak yarışları tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:22 Kaynak: AA
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Kocaeli Karting Kulübü (KOKART) tarafından düzenlenen 2019 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 7. ve son ayak yarışları tamamlandı.
Körfez Yarış Pisti'nde dün başlayan son ayak yarışlarına, 4 kategoride 16 sporcu katıldı.
Yarışlarda "mini" kategorisinde Emir Tanju, "junior" kategorisinde Kerim Sulyak, "senior" kategorisinde Zekai Özen ve "master" kategorisinde Mehmet Çınar birinci oldu.
Yarışların ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verildi.
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