Kovid-19 nedeniyle ara verilen 2021 Türkiye Karting Şampiyonası, Tuzla'da yapılacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle ara verilen 2021 Türkiye Karting Şampiyonası, Tuzla Belediyesinin katkılarıyla yeniden başlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şampiyona kapsamında ilk yarış, 5-6 Haziran'da Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı'nda yapılacak.

Rekor düzeyde sporcunun katılması beklenen etkinlikte, "senior", "junior", "mini" ve "master" kategorilerinde ve 9 yaş altı sporcuların katılımına açık TOSFED Micro Destek Kupası'nda piste çıkılacak.

Cumartesi günü antrenman seanslarıyla başlayacak organizasyonda, sıralama turları ve ilk yarışlar yapılacak. Pazar günü ise saat 10.40'da başlayacak yarışların ardından organizasyon ödül töreniyle sona erecek. Etkinlik, koronavirüs nedeniyle seyircisiz yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Çeşitli yaş gruplarında sporcular, Türkiye'nin en güzel karting pistlerinden bir tanesi olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı Karting Pisti'nde güzel bir rekabet gerçekleştirecekler. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.