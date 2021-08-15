Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Karting Şampiyonası'nın üçüncü ayağı sona erdi.
Körfez Yarış Pisti'nde dün başlayan şampiyonada, 5 kategoride yapılan yarışlara 40 sporcu katıldı.
Yarışlarda "micro" kategorisinde Rüzgar Evci, "mini" kategorisinde İskender Zülfikari, "formula junior" kategorisinde Emir Tanju, "formula senior" kategorisinde Zekai Özen, "formula master" kategorisinde ise Mehmet Çınar birinci oldu.
Yarışların ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Türkiye Karting Şampiyonası üçüncü ayak yarışları Kocaeli'de tamamlandı - Son Dakika Spor