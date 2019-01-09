Son Dakika Haberleri: Türkiye Kas Hastalıkları Derneği 40. Yılını Kutladı

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği 40. Yılını Kutladı

1 saat önce

TÜRKİYE Kas Hastalıkları Derneği (KASDER) üyeleri, destekçileri ve gönüllüleri ile birlikte Bakırköy Tarık Akan Kültür Konferans Salonu'nda bir araya gelerek 40. yılını kutladı.

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği 40. Yılını Kutladı, System.String[]
TÜRKİYE Kas Hastalıkları Derneği (KASDER) üyeleri, destekçileri ve gönüllüleri ile birlikte Bakırköy Tarık Akan Kültür Konferans Salonu'nda bir araya gelerek 40. yılını kutladı.

Açılış konuşmasını Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Coşkun Özdemir yaparken, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu da kutlamaya katılarak konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasının ardından Dr. Kerimoğlu, iki engelliye akülü sandalye hediye etti.

DERYA KÖROĞLU VE TAMER ACER DE KATILDI

Sanatçı Derya Köroğlu ve Tamer Acer ise kutlamaya katılarak şarkılarını kas hastaları ve katılımcılarla beraber söyledi. KASDER bünyesinde çalışmalarını yürüten "Koro Es"in, "Gönül Dostları Orkestrası"nın eşliğinde söylediği şarkılar büyük beğeni topladı.

KASDER Kurucu Başkanı Prof. Dr. Coşkun Özdemir, emeği geçen herkese teşekkür ederek 2019 yılının  barış ve huzur dolu bir yıl olmasını diledi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:59 Kaynak: DHA

Tarık Akan, Bakırköy, Türkiye, Sağlık
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