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Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Yardımcı: "Et şu an en ucuz gıda maddesidir" - Son Dakika

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Yardımcı: "Et şu an en ucuz gıda maddesidir"

21.01.2022 10:17
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Yardımcı: "Et şu an en ucuz gıda maddesidir"

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, ülke genelindeki tüm ürünlere iki üç kat fiyat artış yaşandığını, eti aldıkları fiyatın üzerine mecburen kendilerinin de kar koymaları gerektiğini belirterek, "Pazartesi günü ete zam bekleniyor ama biz olmasını istemiyoruz" dedi.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, ülke genelindeki tüm ürünlere iki üç kat fiyat artış yaşandığını, eti aldıkları fiyatın üzerine mecburen kendilerinin de kar koymaları gerektiğini belirterek, "Pazartesi günü ete zam bekleniyor ama biz olmasını istemiyoruz" dedi. Yardımcı ayrıca sigara ve ekmek satışının zincir marketlerde yasaklanmasının ardından ete de yasak getirilmesini talep etti.

Aynı zamanda Antalya Kasaplar Odası Başkanı da olan Osman Yardımcı, pandemi sürecinde tüm kasapların açık olmasına rağmen kırmızı ete zam yapmadıklarını söyledi.

2 sene boyunca fiyatların arttırılmaması noktasında gayret gösterdiklerini dile getiren Yardımcı, ama son birkaç aydır girdi maliyetlerinin aşırı yükselmesi nedeniyle etin fiyatlarının da yerinde kalmadığını kaydetti.

İki üç aydır et fiyatlarında artış yaşanmasına rağmen öyle afaki bir yükselişin olmadığının altını çizen Yardımcı, "Spekülatörlük yapacak kadar bir artış olmadı. Biz hiçbir zaman etin fiyatının artmasından yana değiliz. Vatandaşımızın daha fazla et tüketmesini istiyoruz. Ama diğer taraftan üretici ve kasap esnafının maliyetleri var. Danayı direk getirip vatandaşa satmıyoruz. Bunun kemik payı, firesi, KDV'si, stopajı vardır. Eti sardığımız streç film, eti koyduğumuz poşetin fiyatı 3 kat arttı. Bu kadar fırsatçılık olmaz. En büyük girdi ise elektrikte oldu. Ette KDV ve stopajın kaldırılmasını istiyoruz. Bir alyans aldığında KDV sıfır oluyor, bir kilo et aldığında stopaj ve KDV ile yüzde 10 oluyor. Alyans sık alınan bir şey değil ama eti her zaman yiyoruz" dedi.

Ette KDV'nin acil olarak kaldırılmasını isteyen Yardımcı, hayvan üreticisine gerçek bir çözüm beklediklerini kaydetti.

Her geçen gün hayvan üreticisi sayısının azaldığına dikkati çeken Yardımcı, "Aile işletmelerine destek verilmesi lazım. Avrupa'da 80 büyükbaş hayvana kadar devlet destek veriyor. Ama 100'ü geçtiği zaman devlet tüccar diyor. Bunu herkes iyi biliyor. Eskiden her evde 4-5 inen ve buzağıları olurdu. Bugün inekler, danalar kesiliyor. Ne yapsın üretici et fiyatı yemi kurtarmıyor. Buna rağmen et şuan en ucuz gıda maddesidir. Kıyma 100, kuşbaşı 110-120 TL civarında. Fiyatlar yerinde durur mu önümüzdeki günlerde belli olur. Çünkü gitgide maliyetler artıyor" diye konuştu. 2 yıldır fırsatçılık yapmadıklarını ve ete zam yapmadıklarını dile getiren Yardımcı, şu an bıçağın kemiğe dayanmadığını kestiğini belirtti.

Eti aldıkları fiyatın üzerine mecburen kendilerinin de kar koymaları gerektiğini ifade eden Yardımcı, "Pazartesi günü ete zam bekleniyor ama biz olmasını istemiyoruz. Et temel gıda maddesidir. Vatandaşın bu eti yemesi gerekir. Bugün et pahalı değildir. Et yüzde 15-20 zam yemişse büyük bir şey değildir. Devletimizin besici ve kasap esnafına destek olması gerekir" dedi. Kasapların sucuk üretiminin serbest bırakılmasını talep eden Yardımcı, bunun yerine denetimin daha sık yapılmasını istedi.

"ZİNCİR MARKETLERE ET SATIŞI DA YASAKLANSIN"

Zincir marketlerin en ve ürünlerini satmasını da eleştiren Osman Yardımcı, "Avrupa'da zincir marketlerde et satışı yoktur. Bizdeki marketler bir araba satmıyor. Böyle bir ticaret olmaz. Zincir marketlerin sattığı eti, kasap esnafının satması gerekir. Zincir markete giriyorsunuz her şey var. O zaman esnafa ne gerek var. O markete girdiğiniz zaman 50 kuruşunuz eksik olursa ürünü bırakırsınız, bizim esnafımızda ise durum tam tersi götür der. Kasaba misafirim geldi, yarım kilo et ver diyorsun, hadi bunu zincir markete söyle parasız. Zincir markette sigara ile ekmek satışı yasaklandığı an, etinde yasaklanması gerekir" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'de spekülatörlerin her zaman iş başında olduğunun altını çizen Yardımcı, "Milletin alım gücü de önemli. Vatandaşımızın et yemesi önemli. Zam zam var diye spekülatörlük yapıyorlar ya bunun olmaması gerekir. Benim görüşüm inşallah olmaz. Bizim artışlarımızda o kadar çok yüksek olmaz. Yüzde 5-7-10 arasında oluyor. Diğer gıda maliyetlerine gelen zama göre, et ve tavuk fiyatları ucuz" dedi.

"YÜZDE 10-15 ZAM"

Son üç ay içinde ete gelen fiyat artışları hakkında da bilgiler veren Yardımcı, "Girdilerin artmasıyla kırmızı ete yüzde 10 ile 15 arasında bir zam geldi. Diğer mamullere yüzde 100-200 zam gelirken bizim ette böyle bir şey olmadı. Yüzde 10-15 bazı ürünlerimizde yüzde 20 oldu. Bizim etimiz yine ucuz ve fırsatçılık yapmadık" açıklamalarında bulundu.

(İsa Akar - Gazi Taş-İHA)

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Yardımcı: Et şu an en ucuz gıda maddesidir

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Türkiye Kasaplar Federasyonu, Osman Yardımcı, Türkiye, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Yardımcı: 'Et şu an en ucuz gıda maddesidir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Yardımcı: "Et şu an en ucuz gıda maddesidir" - Son Dakika
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