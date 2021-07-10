Üye Girişi
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yalçındağ, kurban etlerinin muhafazasına ilişkin uyarıda bulundu (1) - Son Dakika

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yalçındağ, kurban etlerinin muhafazasına ilişkin uyarıda bulundu (1)

10.07.2021 11:12

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, kurban etlerinin doğru saklanması için sıcak halde naylon poşete konulmaması ve tek porsiyonluk parçalar halinde derin dondurucuya kaldırılması gerektiğini bildirdi.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, kurban etlerinin doğru saklanması için sıcak halde naylon poşete konulmaması ve tek porsiyonluk parçalar halinde derin dondurucuya kaldırılması gerektiğini bildirdi.

Yalçındağ, AA muhabirine, vatandaşların kurban etleri konusunda dikkat etmeleri gereken hususları anlattı.

Bayramda yaklaşık 900 bine yakın büyükbaş, 3 milyon 500 bine yakın da küçükbaş hayvanın kurban edilmesinin beklendiğini belirten Yalçındağ, bunun da yaklaşık 200 bin ton karkas et üretimine karşılık geldiğini söyledi.

Yalçındağ, kurban olarak kesilebilecek hayvanların dini açıdan uygun olabilmesi için bazı özellikleri taşıması gerektiğine dikkati çekerek şu bilgileri verdi:

"İnek ve tosunun 2 yaşını geçmesi ve hamile olmaması gerekir. Koç ve koyun ise 6 ayını doldurmuş, annesinin büyüklüğüne ulaşmış olacak. Keçi de 1 yaşını doldurmalı. Kurbanımıza, bir gece önceden yemek yedirmeyeceğiz. Çünkü dolu mideyle kesim yapılması hayvana eziyet verir. Kesim işlemi, kurban kıbleye çevrilip 'Bismillahi Allahu ekber' tekbiri getirildikten sonra alt kulaktan üst kulak hizasına kadar boyunun her iki tarafındaki atar damarlarının, yemek ve soluk borusunun kesilmesiyle gerçekleşir. Bekleyeceğiz, hayvanın kanı akacak, ölüm gerçekleşecek. Küçükbaş hayvanda bu işlem gerçekleştikten sonra bir kompresör veya hortum yardımıyla bacağından küçük bir delik açılıp et ile deri arasına hava verilerek daha kolay bir yüzme ortamı oluşturuyoruz. Büyükbaşta böyle bir uygulama yok ancak büyükbaşta mutlaka kesim için hazırlanan yerlerin tercih edilmesini ve bu konuda uzman insanların bu işi yapmasını öneriyoruz."

"Etler naylon torba veya kovalara konulmamalı"

Yalçındağ, kesim işlemi tamamlandıktan sonra, hayvanın vücut sıcaklığının düşmesinin beklenmesi ve daha sonra parçalara ayırma işleminin yapılması gerektiğini bildirdi.

Kurban Bayramı'nın son birkaç yıldır sıcak havalara denk geldiğine dikkati çeken Yalçındağ, şöyle konuştu:

"Bu etlerin sıcak sıcak naylon torba, kova veya küvete konularak taşınması, etin kısa sürede bozulmasına neden olur. Eğer soğumasını beklemeden parçalamak durumundaysak, etleri en kısa sürede eve götüreceğiz. Masanın üzerine temiz bir örtü serip, gölge bir yerde birbirine değmeyecek şekilde etleri yerleştirip soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra borcam veya tepsiye koyup buzdolabına kaldıracağız. Sıcakken hele bir de naylon torba içinde buzdolabına değil derin dondurucuya bile koysanız, o et kullanılamaz hale gelir. Ertesi gün bir bakarsınız ki et yemyeşil olmuş, yenilemez duruma gelmiş."

"Meslekten olmayan kişilere kıyma çektirmeyin"

Etin yıkanarak temizlenemeyeceğini vurgulayan Yalçındağ, et yıkanırsa, olası kirliliğin etin her tarafına bulaşacağını dile getirdi.

Yalçındağ, bazı insanların Kurban Bayramı'nı "pastadan bir dilim kapmak" olarak gördüğüne işaret ederek, "Masanın üzerine bir kıyma makinesi koyup 'Kurban eti çekilir' şeklinde afiş hazırlatıp bir çabaya girişiyorlar. Tarım ve Orman Bakanlığının genelgesine göre bu yasaktır. Etin yenilemeyecek yerlerini görüp siz üzerinden ayırmadığınız için kıyma çektiğinizde etin tamamına bu kirliliği bulaştırırsınız. Bununla da kalmaz, arkadan gelen eti tertemiz olan insanın etini de kirletirsiniz. Dolayısıyla meslekten olmayan insanların bu tür uğraşlara girmesi yasaktır. Eğer böyle bir şey görüyorlarsa Alo 174'e ihbarda bulunsunlar. Biz buradan kazanılacak 5-10 liranın peşinde değiliz. Önemli olan halka verilen hizmetin kalitesinin artması." dedi.

Vatandaşın, bir kasap kadar bu işi bilemeyeceğini ifade eden Yalçındağ, hemen herkesin mahallesinde bir kasap bulunduğunu söyledi.

"20 bin ton et ziyan olabilir"

Etlerin, yanlış kesimle ziyan edilmemesinin de önem taşıdığını belirten Yalçındağ, şunları kaydetti:

"200 bin tonluk etin yüzde 10'unun bile kullanılamaz hale geldiğini düşünün, 20 bin ton. 5 milyonluk Ankara'nın 1 aylık et ihtiyacı demek. İsraf dinimizce de haram. Kıyma çekmenin bize maliyeti 2 lira civarında. Derdimiz bundan para kazanmak değil, vatandaşın etini düzgünce, ağız tadıyla yemesi."

Vatandaşın pirzolasını da bütün olarak kasaba getirmesi gerektiğini vurgulayan Yalçındağ, bir kuzuyu alıp kuşbaşı, kıyma, pirzola ve parça etini yapmanın en fazla 50 liraya mal olduğunu bildirdi.

Yalçındağ, etin kasaptaki parçalara ayrılma işlemi tamamlandıktan sonra birer tüketimlik olacak şekilde bölünerek derin dondurucuya konulmasını tavsiye etti. Yalçındağ, "Eti çıkartayım, bir bölümünü kullanayım, kalanını tekrar dondurayım demek yapılacak en büyük yanlışlardan biri. Vatandaşlarımız eti parçalara ayırarak derin dondurucuya koysunlar, kullanacaklarını çıkarsınlar. Bizim tavsiyemiz bu." ifadelerini kullandı.

Kurban derisinin ise tüysüz olan kısmına kaya tuzu dökülerek, iki tarafından katlayıp, rulo halde bağışının yapılması gerektiğini dile getiren Yalçındağ, "Bu bir milli servettir. Buna dikkat etmemiz lazım." diye konuştu.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yalçındağ, kurban etlerinin muhafazasına ilişkin uyarıda bulundu (1)
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yalçındağ, kurban etlerinin muhafazasına ilişkin uyarıda bulundu (1)
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yalçındağ, kurban etlerinin muhafazasına ilişkin uyarıda bulundu (1)
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yalçındağ, kurban etlerinin muhafazasına ilişkin uyarıda bulundu (1)
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yalçındağ, kurban etlerinin muhafazasına ilişkin uyarıda bulundu (1)

Türkiye Kasaplar Federasyonu, Kurban Bayramı, Yüzme, İnek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yalçındağ, kurban etlerinin muhafazasına ilişkin uyarıda bulundu (1) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderen Galatasaray, 5 futbolcuyu listeye almadı 17:14 TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderen Galatasaray, 5 futbolcuyu listeye almadı 7 yaşındaki kızını öldürmekle tehdit etti! Sonuç alamayan cani koca eşi ve kayınpederini katletti 17:00 7 yaşındaki kızını öldürmekle tehdit etti! Sonuç alamayan cani koca eşi ve kayınpederini katletti Tunceli'de Delta varyantı alarmı! 52 kişi karantinada 16:50 Tunceli'de Delta varyantı alarmı! 52 kişi karantinada
İş görüşmesi diye gittiği yerde kabusu yaşadı! Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı 16:31 İş görüşmesi diye gittiği yerde kabusu yaşadı! Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı PKK'lı teröriste operasyon! Para nakil aracı soyduktan sonra eylem hazırlığına girmişler 15:50 PKK'lı teröriste operasyon! Para nakil aracı soyduktan sonra eylem hazırlığına girmişler Havalimanında unutulan eşyaları almak isteyenlerin kuyruğu caddeye taştı 15:02 Havalimanında unutulan eşyaları almak isteyenlerin kuyruğu caddeye taştı
Hakan Sabancı ile olan yazışmalarını paylaşan Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi 14:13 Hakan Sabancı ile olan yazışmalarını paylaşan Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi İBB'den, İstanbullulara SMS ile uyarı! Sivrisinekler çocukların vücutlarında yara oluştutuyor 13:47 İBB'den, İstanbullulara SMS ile uyarı! Sivrisinekler çocukların vücutlarında yara oluştutuyor

Son Dakika Haberleri
17:02 Filistin'deki son durum masaya yatırılacak! Erdoğan- Mahmud Abbas görüşmesi başladı
16:36 Galatasaray, 16 milyon euroluk krizden çıkış reçetesi arıyor! Falcao, Feghouli ve Babel başa bela oldu
16:31 Özel ekip sır cinayeti çözdü! 30 yıllık arkadaşını öldürüp bir de sosyal medyada taziye mesajı paylaşmış
16:28 Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi
16:16 Kalp spazmı geçiren Alanya'nın forveti Khouma Babacar'dan gelen haberler iyi
16:03 WhatsApp'ın tepki çeken kararıyla ilgili yeni gelişme! Facebook'un yaptığı başvuru reddedildi
16:00 Komşusuyla girdiği yol kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
15:43 Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yeni yardımcısı Emre Belözoğlu oldu
15:41 Fenerbahçe'nin yıldızı Altay Bayındır, formayı Berke Özer'e kaptırabilir
15:08 Bilim Kurulu Üyesi Balık, Avrupa'da yükselen vaka sayılarıyla ilgili konuştu: Aynı durum bizde de gerçekleşebilir
Memleket Partisi'ne geçen Meclis Üyesi darbedildi! Saldırının arkasında CHP'li gençlerin olduğu iddia edildi Memleket Partisi'ne geçen Meclis Üyesi darbedildi! Saldırının arkasında CHP'li gençlerin olduğu iddia edildi         
17:22
Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan'da bulundu Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan'da bulundu         
17:10
Kardeşlerin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor Kardeşlerin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor         
16:50
Özel ekip sır cinayeti çözdü! 30 yıllık arkadaşını öldürüp bir de sosyal medyada taziye mesajı paylaşmış Özel ekip sır cinayeti çözdü! 30 yıllık arkadaşını öldürüp bir de sosyal medyada taziye mesajı paylaşmış         
16:32
Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi         
16:29
Bilim Kurulu Üyesi Balık, Avrupa'da yükselen vaka sayılarıyla ilgili konuştu: Aynı durum bizde de gerçekleşebilir Bilim Kurulu Üyesi Balık, Avrupa'da yükselen vaka sayılarıyla ilgili konuştu: Aynı durum bizde de gerçekleşebilir         
15:09
Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti         
15:01
Sadece özel izinle üretiliyor! Salep orkidesinin kilosu bin liradan satılıyor Sadece özel izinle üretiliyor! Salep orkidesinin kilosu bin liradan satılıyor         
13:57
Volkan Demirel'in eşi oyuncu Zeynep Demirel, süper mini elbisesiyle doğum gününü kutladı Volkan Demirel'in eşi oyuncu Zeynep Demirel, süper mini elbisesiyle doğum gününü kutladı         
13:43
Aşk yaşadıkları iddia edilen Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel çiftinden ilk fotoğraf geldi Aşk yaşadıkları iddia edilen Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel çiftinden ilk fotoğraf geldi         
13:39
Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler         
11:54
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Her sabah öterek sahibini uyandıran horoz, her gün yumurtlamasıyla şaşkınlık yaratıyor Her sabah öterek sahibini uyandıran horoz, her gün yumurtlamasıyla şaşkınlık yaratıyor         
11:33
Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu         
11:23
Hindistan'daki sarhoş sığırlar, kaçak içki saklayan çiftçileri yakalattı Hindistan'daki sarhoş sığırlar, kaçak içki saklayan çiftçileri yakalattı         
10:50
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti         
22:24
Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti         
21:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2021 17:59:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yalçındağ, kurban etlerinin muhafazasına ilişkin uyarıda bulundu (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement