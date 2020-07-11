Türkiye Kata Şampiyonası Bursa'da başladı - Son Dakika

Türkiye Kata Şampiyonası Bursa'da başladı

Dünya karatesinin normalleşme dönemindeki ilk turnuvası olan ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilen Türkiye Kata Şampiyonası, Bursa'da başladı.

Dünya karatesinin normalleşme dönemindeki ilk turnuvası olan ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilen Türkiye Kata Şampiyonası, Bursa'da başladı. Fiziksel temas gerektirmeyen kata dalında düzenlenen şampiyonaya 54 ilden 68 kulüp katılım gösterdi.

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Normalleşme döneminin ve pandemiden sonra dünya karatesindeki ilk müsabaka olma özelliğini taşıyan Türkiye Kata Şampiyonası, Bursa'nın ev sahipliğinde başladı. Ümitler ve gençler kategorilerinde madalyaların sahiplerini bulduğu şampiyona, 12 Temmuz Pazar günü sona erecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen ve koronavirüs tedbirleri alınarak gerçekleştirilen şampiyonaya 54 ilden 68 kulüp katılım gösterdi. Ümit, genç ve 21 yaş altı kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalarda 104 erkek, 87 bayan sporcu mücadele ediyor.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonanın ilk gününde ümit kategorisinde dereceye girenler belli oldu. Kariyerinde dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Furkan Kaynar erkeklerde altın madalyanın sahibi olurken, bayanlarda ise Şule Zeynep Arslan ilk sırayı aldı.

Gençler kategorisi müsabakalarının yapıldığı ikinci günde ilk altın madalya İzmir'e gitti. Finalde Şule Azra Akbulut'u mağlup eden Menekşe Vardar, Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Altın madalyanın Ankara'ya gittiği erkeklerde ise Mustafa Önder Bütüner'i yenen Görkem Aslan, şampiyonluk madalyasını boynuna astı.

Dünyada bir ilk

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ı telefonla arayan Dünya Karate Federasyonu Başkanı Antonio Espinos, pandemi sürecinin ardından dünyada düzenlenen ilk şampiyona nedeniyle tebriklerini iletirken, organizasyon detayları hakkında da bilgi aldı. Antonio Espinos, organizasyonun dünya karatesi için de bir referans olacağını vurguladı.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, yaptığı açıklamada, "15 Temmuz şehitlerimizi anma amacıyla bu turnuvayı organize ettik. Kahramanlarımızı bu vesileyle gururla bir kez daha andık. Bunun yanında tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde faaliyetlerin durması üzerine kulüplerimiz, antrenörlerimiz, sporcularımız için yeni döneme adaptasyon noktasında öncü olmak istedik. Sporcularımızın ailelerine de çocuklarını spora yönlendirmeleri noktasında güçlü bir mesaj vermek hedefledik. Çok şükür, amacımıza ulaştığımızı görüyorum. Birçok ilki başaran bir Federasyon olarak dünya karatesinde bu turnuvayı ilk düzenleyen ülke olmanın gururunu da yaşıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Türkiye, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 21:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Kata Şampiyonası Bursa'da başladı - Son Dakika Spor
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