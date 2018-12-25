Türkiye-Katar Çifte Vergilendirmenin Önlenmesine Yönelik Anlaşma Kabul Edildi
1 saat önce
Türkiye-Katar Çifte Vergilendirmenin Önlenmesine Yönelik Anlaşma TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Türkiye- Katar
Çifte Vergilendirmenin Önlenmesine Yönelik Anlaşma TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti arasında Gelir üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmenin Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Anlaşmaya Dair Protokol ve Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Kanun teklifiyle, kişilerin aynı gelir üzerinden iki devlette birden vergilendirilmesinin önlenmesi amaçlandığı kaydedildi. - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:42 Kaynak: İHA
Bursa'da Peştamal Üreten Vatandaş, 40 Ülkeye İhracat Yapıyor
Xiaomi ve Huawei'nin Ardından Bir Çinli Dev Daha Türkiye Pazarına Girdi
Dünyanın En Önemli Dergilerinden Forbes'un 'Türkiye'nin Yaşayan En Büyük Zihinleri' Ödülü Sahiplerini Buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı, Halk TV ve Uğur Dündar'ın Programını RTÜK'e Şikayet Etti