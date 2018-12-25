Son Dakika Haberleri: Türkiye-Katar Çifte Vergilendirmenin Önlenmesine Yönelik Anlaşma Kabul Edildi

Türkiye-Katar Çifte Vergilendirmenin Önlenmesine Yönelik Anlaşma Kabul Edildi

1 saat önce

Türkiye-Katar Çifte Vergilendirmenin Önlenmesine Yönelik Anlaşma TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Türkiye-Katar Çifte Vergilendirmenin Önlenmesine Yönelik Anlaşma Kabul Edildi, System.String[]
Türkiye- Katar Çifte Vergilendirmenin Önlenmesine Yönelik Anlaşma TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti arasında Gelir üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmenin Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Anlaşmaya Dair Protokol ve Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kanun teklifiyle, kişilerin aynı gelir üzerinden iki devlette birden vergilendirilmesinin önlenmesi amaçlandığı kaydedildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:42 Kaynak: İHA

Katar, Türkiye, Politika
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