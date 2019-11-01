Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani, Türkiye ile aralarındaki yakın ilişkilerin önemine vurgu yaparak, "Bizim ortak paydalarımız, her zaman için ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimizin daha da güçlenmesi için gerekli altyapıyı oluşturmakta, önümüzü açmakta ve çeşitli iş birliği fırsatları sunmaktadır." dedi.

Başbakan Al Sani, Ankara'daki bir otelde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Ali bin Ahmed Al Kuwari'nin katılımıyla düzenlenen Türkiye-Katar İş Forumu'nda konuştu.

Türkiye hükümeti ve halkına kendilerine göstermiş olduğu yakın ilgiden ötürü teşekkürlerini sunan Al Sani, iki ülke arasındaki ayrıcalıklı ilişkilerin önemini vurguladı.



Al Sani, "Bizim ortak paydalarımız, her zaman için ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimizin daha da güçlenmesi için gerekli altyapıyı oluşturmakta, önümüzü açmakta ve çeşitli iş birliği fırsatları sunmaktadır." şeklinde konuştu.



Bu bağlamda, iki ülkenin olanaklarını birleştirerek yeni pazarlara açılabileceği değerlendirmesinde bulunan Al Sani, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerini imzalanan anlaşmalarla farklı bir boyuta taşıdıklarını belirtti.



Al Sani, iki ülke liderlerinin ortak irade ve talimatlarıyla ilişkileri daha da ileriye taşıma hedefinde olduklarının altını çizerek, "Şüphesiz ulusal ekonomimizin gelişmesinde Türk özel sektörünün rolü büyük." ifadesini kullandı.



Her iki ülkenin de menfaatine olacak ortak projeleri hayata geçirme arzusunu dile getiren Al Sani, "Şüphesiz iki ülkenin faydasına olacak ve kardeşlik bağımızı daha da güçlendirecek adımları atma arzusundayız." dedi.



Al Sani, Katar'ın 2030 vizyonu çerçevesinde sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için bu iş birliğiyle yoluna devam edeceğine dikkati çekerek, "Bütün temennimiz, ortak çıkarlarımız çerçevesinde arzuladığımıza kalkınmamızı sağlamak için kardeş Türkiye ile daha iyi bir şekilde yol almaktır." diye konuştu.

Programda konuşan Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Ali bin Ahmed Al Kuwari ise, Türk şirketlerinin Katar ekonomisine doğrudan katkı sağladığına değindi.



Al Kuwari, iki ülke arasındaki mevcut anlaşmaların ekonomik ve ticari ilişkilerde lokomotif işlevi gördüğünü anlatarak, ayrıcalıklı özelliklere sahip yakın ilişkilere dikkati çekti.