Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite toplantısı Antalya'da yapılacak - Son Dakika

Türkiye- Katar Yüksek Stratejik Komite Altıncı Toplantısı'nın Dışişleri Bakanları seviyesindeki hazırlık toplantısı 5 Kasım'da Antalya'da yapılacak.

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Altıncı Toplantısı'nın Dışişleri Bakanları seviyesindeki hazırlık toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Abdulrahman El Sani başkanlığındaki Türk ve Katar heyetleri arasında 5 Kasım 2020 tarihinde Antalya'da yapılacak.

Toplantıda çeşitli alanlardaki ikili işbirliği imkanları ve mevcut durum gözden geçirilecek, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

(İHA)