Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nden ekonomiye destek - Son Dakika
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Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nden ekonomiye destek

7 saat önce

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), ülke ekonomisinin sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde çalışması için üzerlerine düşen sorumlulukları, katılım bankaları olarak yerine getirmek ve bankacılık faaliyetlerinin devamlılığını sağlamanın en önemli öncelikleri olacağını bildirdi.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nden ekonomiye destek, System.String[]

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), ülke ekonomisinin sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde çalışması için üzerlerine düşen sorumlulukları, katılım bankaları olarak yerine getirmek ve bankacılık faaliyetlerinin devamlılığını sağlamanın en önemli öncelikleri olacağını bildirdi.

TKBB'den yapılan açıklamada, Birlik olarak yakın zamanda Çin'de başlayan ve hızla dünyaya yayılan Kovid-19 salgınının ülke ve ekonomiye olan etkilerini en aza indirmek için alınan tedbirler ve bunların uygulanmasına yönelik çıkarılan genelgeler ve ekonomik paketlere destek verdikleri belirtildi.

TKBB Yönetim Kurulu'nun 19 Mart 2020 tarihinde almış olduğu tavsiye kararında da belirttiği üzere, bu süreçte ülke ekonomisinin sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde çalışabilmesi için üzerlerine düşen sorumlulukları, katılım bankaları olarak yerine getirmenin ve bankacılık faaliyetlerinin devamlılığını sağlamanın en önemli öncelikleri olacağı ifade edilen açıklamada, katılım bankalarının bu süreçte bankacılık faaliyetlerinin eksiksiz şekilde yerine getirilmesi için öncelikli olarak müşterilerini mobil şube, internet bankacılığı, ATM ve telefon bankacılığı kanallarına yönlendirmekle beraber, şubelerde de çalışanların ve müşterilerin sağlık güvenliğine önemle dikkat ederek, çalışma saatlerinde bir değişikliğe gitmeksizin kesintisiz hizmet vermeye devam ettikleri kaydedildi.

Açıklamada, katılım bankalarının, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" önlemleri ve paketi doğrultusunda müşterilerin ve iş dünyasının yaşayacağı hasarı en aza indirmek için katılım bankacılığı ilke ve standartları ile banka kaynakları ve kararları çerçevesinde bir takım destekleri uygulamaya başladığı ifade edildi.

Uygulamaya alınan destekler

Açıklamada, bireysel ve kurumsal fon kullanan müşterilerin talep etmeleri halinde ödemesi gereken taksit, kar payı ve anapara ödemelerinin 1 aydan 12 aya kadar ötelenmesinin uygulamaya alındığı belirtildi.

Nakit akışı bozulan veya bozulması öngörülen ve buna bağlı ödeme sorunu yaşayabilecek müşterilerin mevcut finansmanlarının uygun vade seçenekleri ile yapılandırılmasına imkan verildiği ifade edilen açıklamada, uygulamaya alınan diğer destekler şöyle sıralandı:

"Personel maaşlarını katılım bankaları üzerinden alan müşterilere 3 aylık maaş gideri kadar ilave finansman limiti tanımlanması, katılım bankalarında finansman limiti olan müşterilerin mevcut koşullar nedeniyle oluşabilecek işletme sermayesi ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi'ne yönelik ilave limit ihtiyaçlarının ivedilikle karşılanması, firmaların vergi ve SGK gibi kamusal ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkanı verilmesi, ATM'lerden nakit çekim limitlerinin artırılması ve mobil ve internet bankacılığı uygulamalarından yapılacak işlemlerden ücret alınmaması."

Katılım bankalarının "Ekonomik İstikrar Kalkanı" önlemleri ve paketi doğrultusunda banka bazlı almış olduğu kararlara ilişkin detaylara bankaların internet sitesinden ulaşılabileceği ifade edilen açıklamada, yaşanılan bu sürecin, devletin aldığı/alacağı kararlara sıkı bir şekilde riayet edilerek aşılacağı bilinciyle hareket edildiği bildirildi.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği, ATM, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:54 Kaynak: AA

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