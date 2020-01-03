Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto Atatürk Üniversitesi'nde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto Atatürk Üniversitesi'nde - Son Dakika

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto Atatürk Üniversitesi'nde

6 saat önce

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto Atatürk Üniversitesi'nde, System.String[]

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti. Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül'ün de yer aldığı ziyarette Federasyon başkanı Ali Oto, Rektör Çomaklı'ya önümüzdeki ocak ve şubat ayları içerisinde Erzurum'da düzenlenecek kayaklı koşu eleme ve alp disiplini ikinci etap müsabakaları hakkında bilgi verdi.


Ali Oto ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Rektör Çomaklı kayak sporunun günümüzde olimpik oyunlar içinde en çok ilgi gören sporlardan biri olduğunu, Erzurum'un da coğrafi konumu, iklimsel özellikleri, modern kayak tesisleri ve uzun ve kesintisiz pistleriyle bu spor için en ideal kış spor merkezlerinden biri olduğunu söyledi.


Üniversite olarak başta kayak olmak üzere kış sporlarının her türlüsünü önemsediklerini belirten Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin kış sporlarına yönelmesini sağlamak amacıyla bazı pilot fakültelerde müfredata, kayak, buz pateni, curling gibi sporları seçmeli ders olarak koyduklarını söyledi. Özellikle 2011 Üniversitelerarası Kış Spor Oyunları ile adını duyuran şehrimizin kış turizm ve spor merkezi olarak markalaşması adına kamu kurum ve kuruluşlarıyla sürekli iş birlikleri içerisinde olduklarını belirten Rektör Çomaklı, Ülkemizde kış sporları alanında ilk ve tek olma özelliği taşıyan Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsünün de yine Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olmasının bu spor branşlarına verilen önemin bir göstergesi olduğunu belirtti.


Rektör Çomaklı Atatürk Üniversitesi spor takımlarının Üniversite Spor Liginde toplam madalyada son üç yıldır Türkiye şampiyonu olduklarına dikkat çekerek sporcuların birçoğunun bu başarıları özellikle kış spor branşlarında elde ettiklerini sözlerine ekledi.


Ziyaret, karşılıklı hediye takdiminin ardından sona erdi. - ERZURUM

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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:42 Kaynak: İHA
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