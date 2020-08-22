Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'dan Biatlon Milli Takımı'na ziyaret

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Van'da kamp yapan Biatlon Milli Takımı'nı ziyaret ederek sporculara moral verdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Başkan Ali Oto, Edremit ilçesinde çalışmalarını sürdüren milli takım kampını ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, yeni sezon hazırlıklarına aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Sporcuların durumlarıyla ilgili antrenörlerden düzenli bilgi aldıklarını anlatan Oto, "Yeni sezon hazırlıklarımıza başladık ve sezonun ilk kampını Van'da gerçekleştiriyoruz. Sporcularımızla tek tek görüştüm. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kamp çalışmalarında hijyen kurallarına uygun hareket ediyoruz. Sporcularımıza ve antrenör arkadaşlarımıza başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Biatlon Milli Takım Antrenörü Kenan Ören ise Kovid-19 salgını nedeniyle sezona geç başladıklarını belirtti.

Van ilini yüksek rakımı nedeniyle tercih ettiklerini vurgulayan Ören, şunları kaydetti:

"Antrenman koşullarının elverişli olması ve Van Gölü kıyısında gençlerimizi motive etmenin bizim için avantajlı olacağını düşündük. Burası yaz sporları antrenman ve müsabakaları için de çok ideal bir şehir."