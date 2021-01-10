Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Merkez Hakem Kurulu üyeleri ile toplantı düzenledi

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Başkanı Ali Oto, Merkez Hakem Kurulu üyeleri ile Erzurum'da bir araya geldi.
Federasyondan yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemler doğrultusunda düzenlenen toplantıda, 2020-2021 sezonuna ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra, hakemlerin durumlarının görüşüldüğü ifade edildi.
Yeni sezonda yapılması planlanan tüm faaliyetlerin gerekli sağlık tedbirleri alınarak gerçekleştirilmesi konusunda da hassasiyet gösterileceği belirtildi.
Kaynak: AA
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