Türkiye Kayak Federasyonu Denetleme Kurulu toplantısı düzenlendi

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Denetleme Kurulu Ankara'da toplandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TKF Başkanı Ali Oto'nun da katıldığı toplantıda denetleme kurulu görev dağılımı gerçekleştirildi.

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, denetleme kurulu başkanlığına Ünsal Artur, başkan yardımcılığına Eren Akif Çınar, raportörlüğe Tekin Aydın getirilirken Mustafa Özgül ve Bekir Demir ise üye olarak görev yapacak.