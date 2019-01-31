Türkiye Kayak Federasyonu'na Yeni Sponsor

Türkiye Kayak Federasyonu, çikolata markası olan Milka ile ana sponsorluk sözleşmesi imzaladı.





Türkiye Kayak Federasyonu, çikolata markası olan Milka ile ana sponsorluk sözleşmesi imzaladı.



Sponsorluk törenine Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Başkanı Ali Oto, Mondelez International Genel Müdürü İhsan Karagöz, milli sporcular Ayşenur Duman, Özlem Çarıkçıoğlu ve Fatih Arda İpçioğlu katıldı. TKF Başkanı Ali Oto, yapılan sponsorluk anlaşmasıyla ilgili olarak, "Milka ile şimdilik 1 yıllık bir anlaşma gerçekleştirdik ancak biz bu işbirliğinin uzun yıllar sürmesini istiyoruz. Milka gibi bir markayı yanımıza almaktan gurur duyuyoruz. Amatör sporların ana sponsoru Spor Toto ama bunun yanında Milka gibi bir marka ile çalışmaktan gurur duyuyoruz" açıklamasını yaptı.



Türkiye Kayak Federasyonu ile yapılan anlaşmanın önemine değinen Mondelez International Genel Müdürü İhsan Karagöz, "Milka 2019 sezonunda Türkiye Kayak Federasyonu ve milli takımların ana sponsorluğunu üstlendi. Kayak sporunun yaygınlaştırılması, sevdirilmesi, geleceğin sporcularının yetiştirilmesi adına geleceğin kayak milli takımına destek olmayı hedefliyoruz. Kayağa gönül verenlere daha geniş imkanlar sağlamak için var gücümüzle çalışacağız" dedi. Milka ürünlerinin satışından Türkiye Kayak Federasyonu'nun pay alacağını vurgulayan Karagöz, "Kayak sporunu desteklemek için doğru bir zaman olduğunu düşünüyoruz. Milka'nın bir farkındalık oluşturmasını umuyoruz. Bu farkındalığı sağlamak için satış operasyonlarına başlıyoruz. Bu sezon için satılan her Milka çikolata TKF'Ye ve milli sporculara destek olarak yansıyacak. Milka sevenler bu sponsorluğun bir parçası haline gelecekler. Her paketten belli bir ciromuzu kayak federasyonuna bağışlama kararı aldık. 44 ulusal, 24 uluslararası yarışmada hem fiziki olarak kayakçılarımızın yanlarında olacağız hem de gönülden destekleyeceğiz. İnandığımız bir işbirliğine imza attık. Bunu başlangıç olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. - İstanbul

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Uludağ'da Eksi 15 Derecedeki Festivale Binlerce Kişi Katıldı

İtalyan Basını, Fenerbahçe'nin Empoli Forması Giyen Miha Zajc'ı Transfer Ettiğini Yazdı

Nantes Taraftarı Emiliano Sala'yı Unutmadı

Mbaye Diagne, Sağlık Kontrolünden Geçirildi