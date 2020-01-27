Türkiye Kayak Federasyonu'ndan Elazığ'a yardım

Türkiye Kayak Federasyonu, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından harekete geçerek vatandaşlara malzeme yardımında bulundu.

Deprem bölgesindeki hava koşullarını göze alarak harekete geçen Türkiye Kayak Federasyonu, depremzedelere dağıtılmak üzere Mont, bere ve eldivenden oluşan yardım paketlerini bugün Sivrice AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) teslim etti.