Türkiye Kayak Federasyonu'ndan Elazığ'a yardım - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Kayak Federasyonu'ndan Elazığ'a yardım - Son Dakika Spor

Türkiye Kayak Federasyonu'ndan Elazığ'a yardım

7 saat önce

Türkiye Kayak Federasyonu, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından harekete geçerek vatandaşlara malzeme yardımında bulundu.

Türkiye Kayak Federasyonu'ndan Elazığ'a yardım, System.String[]

Türkiye Kayak Federasyonu, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından harekete geçerek vatandaşlara malzeme yardımında bulundu.

Deprem bölgesindeki hava koşullarını göze alarak harekete geçen Türkiye Kayak Federasyonu, depremzedelere dağıtılmak üzere Mont, bere ve eldivenden oluşan yardım paketlerini bugün Sivrice AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) teslim etti.


Türkiye Kayak Federasyonu, Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Elazığ Mustafa Paşa'da bir bina yıkılma riski nedeniyle boşaltıldı
6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Sivrice'deki köy yollarında derin yarıklar oluştu Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu Üç ay önce Elazığ'ı depreme karşı uyaran Naci Görür'den yeni açıklama: 5 bölge tetikte!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 21:21:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Kayak Federasyonu'ndan Elazığ'a yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]