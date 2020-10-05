Türkiye Kayak Federasyonu, olağanüstü kongre taleplerinin sonuçsuz kaldığını açıkladı Açıklaması

Türkiye Kayak Federasyonu, bir grup delegenin olağanüstü genel kurula gidilmesi talebiyle imza toplayıp, başvuruda bulunmasıyla başlayan sürecin sonuç alınamadan bittiğini duyurdu.

Başkan Ali Oto imzasıyla yönetim kurulu adına yapılan açıklamada, "Değerli kayak camiası. Malumlarınız olduğu üzere kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden bir grup ile bu grubun sözcüleri, çeşitli yalanlarla kulüp ve delegelerimizi aldatmak suretiyle imza toplayarak federasyonumuzu olağanüstü genel kurula götürme girişiminde bulunmuştur. 28 Temmuz 2020 tarihinde başlayan imza süreci sona ermiştir." denildi.

Federasyon tarafından bu girişime imza verilmesini engelleme yönünde herhangi bir müdahalede bulunulmadığı vurgulanarak, "Tamamen özgür iradeleri ile hareket eden delegelerimizden 100 kişi, olağanüstü genel kurul talebiyle federasyonumuza müracaatta bulunmuştur. Ortaya çıkacak kutuplaşma ve çekişmelerle, başta sporcularımız olmak üzere tüm camiamıza büyük zarar verecek bu girişime aklıselim, gerçekleri gören, amacı sadece sporumuza hizmet etmek olan güzide kulüplerimiz ve delegelerimiz geçit vermemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu süreçte federasyona desteklerini esirgemeyen, başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere tüm kurum ve kişilere teşekkür edilirken, "Yönetim olarak camiamız üzerinde oluşturduğumuz şeffaf ve aydınlık atmosferde, görevi devraldığımız günkü aynı kararlılıkla sporumuza, sporcularımıza, güzide camiamıza hizmete, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Camiamıza ve spor kamuoyuna saygılarımızla duyururuz." görüşlerine yer verildi.