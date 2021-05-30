Türkiye Kayak Federasyonunun yönetim kurulu toplantısı, Ankara'da yapıldı

Türkiye Kayak Federasyonunun yönetim kurulu toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, toplantının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirildiği belirtildi.

Sezonun, mali konuların ve kurs programlarının ele alındığı toplantıda Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Kazasız belasız bir sezonu geride bıraktık. Üç bine yakın sporcumuz yaptığımız organizasyonlarda başarılı olabilmek için ter döktü. Uluslararası alanda milli sporcularımız 127 madalya kazandı. İş birliği protokolleri imzaladık. Çok sayıda kamplar düzenleyerek sporcularımıza destek olduk. Antrenör kurslarımızı başarıyla tamamladık. Kar üstü operatör kursumuzu ilk kez Milli Eğitim Bakanlığımız ile birlikte düzenledik. Bu bağlamda bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum. 2022 sezonu olimpiyat yılımız olduğu için bizim için çok önemli. Ülkemizi Kış Olimpiyat Oyunları'nda en iyi şekilde temsil edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.